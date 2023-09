El increíble origen de los juegos más populares del mundo / Foto: Pexels

Es de lo más habitual que en sobremesas o encuentros con amigos y familiares alguien proponga la idea de jugar a un juego de mesa. Existen miles de opciones de este tipo de entretenimiento, más aún ahora si cabe con la consolidación de las pantallas, pero siguen estando a la orden del día aquellas más longevas y tradicionales que, por diferentes motivos, han sobrevivido al paso del tiempo. Nos referimos a referentes que van desde el ajedrez hasta actividades más modernas, pero que ya forman parte del colectivo, como es el UNO.

Aunque de este tipo de pasatiempos ya se conoce, sobre todo, el funcionamiento de las partidas y las normas básicas, pocos saben los detalles que se esconden en sus orígenes. Repasar los primeros pasos de estas prácticas es lo que haremos a lo largo del artículo. Algunas de las historias están inmersas en gran polémica por la propiedad del juego, como fue en su día el caso del Monopoly; mientras que otras, ejemplo de la ruleta o el baccarat, están envueltas de un misticismo que poca relación guarda con los tiempos actuales.

Curioso origen de los juegos más tradicionales

El ajedrez está considerado, por unanimidad, uno de los juegos de mesa tradicionales por excelencia en todo el mundo. Son más de 600 millones de personas las que lo practican, desde pequeños torneos locales donde participan aficionados de varios niveles a campeonatos internacionales en línea. Sus primeros pasos, datados del siglo III a.C., tienen una localización incierta. Hay quienes apuntan que nació en la India, mientras que otros señalan a una región de la antigua Persia. Misterios aparte e independientemente de los inventores, sí que fue el pueblo persa quien lo llevó hacia Occidente, alcanzando África y Europa.

En la actualidad, muchas plataformas especializadas de juegos de casino presentan la ruleta online dentro de su catálogo, convirtiéndola en una opción más de entretenimiento. Esta nació en el siglo XVII, fruto de un invento del matemático francés Blaise Pascal que, según los historiadores, trataba de encontrar la máquina del movimiento perpetuo. Inspirada en la Rueda de la Fortuna, guarda mucha relación con el mundo mágico y esotérico, y así se ve en su punto de partida en el tarot o la suma de los primeros 36 números: 666, cargado de simbolismo en muchas culturas y disciplinas académicas.

También considerado como una de las prácticas de casino más antiguas, pues es del siglo XIV, está el baccarat. La versión más popular fue la francesa Chemin de Fer y, en sus inicios, también se jugaba con las cartas del tarot, pues en tierras galas no estaba permitida ninguna forma de juego. A pesar de ello, siempre ha estado muy vinculado a las clases nobles y acomodadas de la sociedad. Poco a poco fue llegando a las más populares, siendo así una de las principales vías de entretenimiento, y se expandió por el viejo continente hasta llegar, en forma de desembarco, a Estados Unidos, donde tuvo el boom definitivo.

Los juegos modernos: unos inicios movidos

El origen del Monopoly, el famoso juego de mesa de compraventa de bienes inmobiliarios, es uno de los que más polémica esconde. En 1903, una diseñadora llamada Elizabeth Magie creó The Landlord’s Game, un título que se hizo un hueco en varias ciudades de los Estados Unidos. En pocos años, se fueron editando versiones parecidas, escapando del control de su creadora, y en 1935 un vendedor desempleado, Charles Darrow, patentó este pasatiempo con el nombre de Monopoly y basado en la ciudad de Atlantic City. Tras varios años de litigios, la justicia estadounidense determinó que la autora original no fue otra que Magie.

No podía faltar en este repaso una historia de película y esta es la que protagonizó el creador del UNO. En los años 1970, el barbero estadounidense Merle Robbins creó en su casa un juego de cartas de colores para entretener a su familia durante el tiempo libre. Viendo el éxito que tuvo, fue vendiendo barajas a conocidos y vecinos desde su modesta barbería, sin ninguna intención de lo que vendría después: una compañía de juegos se fijó en su idea y le compró la patente, dando el salto al mercado nacional e internacional. En la actualidad, cuenta con más de cincuenta versiones diferentes, de temáticas y ambientaciones distintas.

Si hay un juego de mesa joven y que está dando mucho que hablar por su auge reciente es el Catan, de los años 90. De origen alemán, su creador, Klaus Teuber, quería llevar al tablero su pasión por las historias de descubrimientos y aventuras. Antes de la popular isla donde transcurre el juego, las primeras versiones contaban con territorios desconocidos y una conquista por mar, algo que provocó que el juego fuera excesivamente grande para caber en una sola caja y desarrollar las partidas con dinamismo. Su solución fue dividirlo en tres partes, cada una basada en un aspecto concreto: desarrollo del pueblo, colonización y lucha.

Los primeros pasos de los videojuegos

No podíamos terminar el artículo sin hacer mención a los primeros juegos digitales que en su día abrieron las puertas de los videojuegos tal y como los conocemos en la actualidad. Uno de los grandes referentes es el Tetris, de los pocos pasatiempos que han trascendido mundialmente de creación soviética. Su origen, en junio de 1984, guarda cierto misterio. Según dice la leyenda, Alekséi Pázhitnov lo creó en una sola tarde, algo realmente complicado teniendo en cuenta la idea del juego. A día de hoy, no hay dispositivo alguno donde no esté presente: desde el celular a las últimas videoconsolas.

Y terminamos con otro clásico, el Pac-Man. El famoso comecocos de color amarillo fue creado en Japón y distribuido en América del Norte a principios de los años 80. Más allá de todos los récords cosechados por su número de practicantes, destaca el motivo de su nacimiento. Apareció con el objetivo de alejarse de la violencia y los combates que proponían otros títulos como Space Invaders, también con una importante nómina de jugadores en su día. Otro aspecto que cabe mencionar es el origen de su nombre, “puck-man”, el sonido en japonés que se produce al abrir y cerrar la boca. Increíble en qué se ha convertido algo inicialmente tan simple, ¿verdad?