Warren Bowie and Smith: ¿Es un buen broker? Análisis

Warren Bowie and Smith es un broker que fue lanzado al mercado en el año 2020

Warren Bowie and Smith es un broker internacional con sede en la isla Mauricio. Regulado bajo diferentes jurisdicciones (a nivel europeo por la CySEC), se trata una plataforma segura para operar en el mercado de valores a nivel global.

Ahora, es posible y válido que te preguntes si es una estafa o qué tan bueno es. En esta review sobre Warren Bowie and Smith te proponemos analizar al detalle al intermediario, poniendo especial énfasis en los niveles de seguridad que proporciona y en los pros y contras que podemos encontrarnos si decidimos operar con él. ¿Nos acompañas con tu lectura?

1 ¿Qué es Warren Bowie and Smith y cómo funciona?

Warren Bowie and Smith, también conocido como WB&S, es un broker con sede en la Isla Mauricio que fue lanzado al mercado en el año 2020. Es, por lo tanto, una propuesta joven, aunque no por eso menos desarrollada que otras alternativas para invertir en los mercados internacionales.

En este caso, hablamos de un corredor multiactivos, con acceso a las mejores bolsas de valores del mundo (Nueva York, NASDAQ, Londres, Frankfurt, Roma, París, etc.) y otros mercados atractivos de alta demanda como el forex o el de las materias primas. Tiene en total más de 200 símbolos bursátiles disponibles, que van desde acciones de empresas líderes (Tesla, Amazon, Apple) hasta metales preciosos (Oro, Plata), pasando por más de 30 pares de divisas y los índices más representativos de los mercados top.

Especializado en instrumentos derivados, permite invertir en valores tanto en posiciones largas (de compra) como cortas (de venta). Profundizaremos más adelante sobre ello.

2 ¿Warren Bowie and Smith es seguro?

Basta con echar un vistazo a la web oficial del broker (wbandsmith.com) para comprobar que se trata de una empre financiera de calidad y transparente. En el sitio la fintech comparte con el visitante toda la documentación legal y fiscal que lo valida como una plataforma de trading segura y confiable.

Propiedad del grupo Securcap Securities, que opera en Asia, África, Europa y América, este broker market maker ostenta regulaciones válidas en todos estos mencionados continentes. También ofrece seguros de capital para que el inversor sea resarcido en el caso de que perdiese dinero por una mala praxis del intermediario.

Por otra parte, desde el punto de vista técnico, Warren Bowie and Smith cifra los datos personales de los clientes, exige un registro meticuloso de usuario a la hora de abrir una cuenta (bajo el reconocido método KYC, que en español es Conozca a su Cliente) y ha impuesto la autenticación de dos factores a la hora de hacer Login en la plataforma.

Durante sus tres años de existencia no se la han conocido problemas de tipo hacking ni ha tenido denuncias en su contra por parte de los más de 500 mil usuarios que lo han probado. Todo esto nos lleva a pensar que luce como un broker seguro y confiable para invertir dinero allí.

◦ Pros y contras en Warren Bowie and Smith

A continuación te ofrecemos, tal como hemos prometido, un punteo resumen sobre lo mejor y lo que puede mejorar WB&S. Veamos:

PROS

Broker regulado y de buena reputación

Diversidad de activos

Plataforma de trading profesional

APP mobile

Comisiones bajas

Opciones de Take Profit y Stop Loss

Notificaciones y alertas de precios por e-mail

Información de mercado completa y en tiempo realizada

CONTRAS

Pocas criptomonedas

Comisiones nocturnas y tarifas por inactividad

3 Tipos de cuenta en Warren Bowie & Smith

Actualmente, en agosto de 2023, los tipos de cuenta disponibles son dos: para clientes minoristas y para clientes mayoristas. Si escoges esta última deberás presentar una credencial de trader experto para que se te habiliten los montos permitidos y los niveles de apalancamiento autorizados correspondientes. Recuerda que esto no es política del broker, sino que es regulación europea a la que éste aplica.

Además te exigirán un mínimo de cantidad de operaciones o fondos movilizados en el mes. En cambio, para cuenta minorista no existen estas restricciones y requisitos.

Por último, tenemos también una cuenta demo gratuita en la que operamos con dinero ficticio todo el tiempo que necesitemos, a fin de conocer cómo funciona la plataforma y sus ventajas y desventajas.

4 Plataformas en Warren Bowie & Smith

El broker ofrece dos plataformas para operar, la webapp y la app mobile. Pasamos a detallar cada una con sus correspondientes características.

Web Profit: La plataforma web permite el acceso a todos los mercados financieros mencionados mediante herramientas de investigación y trading de calidad profesional. Facilita notificaciones y alertas en pantalla y por correo electrónico.

Mobile Profit: La app para dispositivos móviles es exactamente igual que la versión web en cuanto a funcionalidades, sólo que aplica un diseño responsive específico para las pantallas pequeñas. Es compatible con los sistemas operativos Android e iOS.

Tanto en la versión mobile como la de escritorio contamos con herramientas de capacitación y análisis de calidad. Los elementos de trading ofrecidos incluyen lista de cotizaciones en tiempo real, gráficas de análisis, variaciones y fluctuaciones, calendario económico, tutoriales en vídeo y artículos de trading y blogs con contenidos realizados por especialistas.

También dispone de un simulador de trading (la cuenta demo gratuita e ilimitada que hemos mencionado) con el que podemos calcular el spread y el rollover de cada operación.

5 Horarios en Warren Bowie and Smith

En la plataforma deberemos operar con los horarios del corredor, lo cual se vuelve importante por el cobro de tarifas nocturnas.

En términos generales, en WB&S podemos operar en forex, materias primas y acciones de empresas desde el domingo a las 10:00 p.m. GMT de cada semana hasta el viernes a la misma hora de la siguiente.

No obstante, se debe respetar al horario de los mercados en los que queremos comerciar. En Estados Unidos, por ejemplo, la ventana horario es de lunes a viernes desde las 14:30 a las 21:00 horas GMT. En Europa y Reino Unido, de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 16:30 GMT. Y en Asia, desde cada lunes hasta cada viernes desde las 0 horas hasta las 2:00 GMT y desde 15:30 hasta las 18:00 GMT.

6 Costes y comisiones en Warren Bowie and Smith

Los costes en WB&S no son por comisiones, ya que la mayoría de los activos disponibles no están gravados con comisiones por compraventa. En cambio, sí tenemos una tarifa de rollover que se cobra por la operación de monedas fiduciarias en mercado forex o por acciones de empresas gestionadas durante la noche. Este rollover o tarifa noctura varía entre el 0,02% y 0,5%.

Luego, el broker tiene ingresos por los spreads, como hacen muchos brokers sin comisiones. Spread es la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo.

También debemos considerar el cobro que nos aplican por mantener una cuenta inactiva. Al estar tres sin loguearnos a la cuenta ni hacer operaciones, nos harán una multa de unos $500 dólares, pudiendo incluso el broker cerrar la cuenta.

El depósito mínimo requerido en WB&S para empezar a invertir en el mercado real (no cuenta demo) es de unos $200 USD.

7 Activos disponibles en Warren Bowie and Smith

Como hemos dicho, son más de 200 los activos disponibles en WB&S. Esto es, sin dudas, uno de los puntos fuertes del broker, ya que podemos invertir en gran variedad de valores sin tener que mover fondos de una plataforma a otra.

Destacamos en la cartera de Warren Bowie and Smith:

Más de 100 acciones de las mejores bolsas del mundo (EE. UU., Europa, Reino Unido, Asia)

Fondos de inversión (decenas de fondos indexados y ETFs)

Materias primas (oro, plata, aluminio, cobre, materias primas blandas como el café o la soja)

Mercado forex (más de 20 pares de divisas, incluyendo los principales, como EURUSD, GBPEUR o GBPUSD)

Algunas criptomonedas (aunque no sea lo mejor de su oferta, dispone de tokens de alta demanda tales como Bitcoin, Litecoin, Ripple o Ethereum)

Todo ello disponible para comercio mediante instrumentos derivados que permiten invertir mediante posiciones largas (apostando al alza en el precio del activo) o cortas (apostando a una baja de la cotización). Recordamos que los valores se expresan en la plataforma en dólares estadounidenses.

8 Notas finales

De esta manera concluye nuestra revisión sobre Warren Bowie and Smith, este joven broker que se abre paso en el mercado basado en una propuesta tecnológico completa y eficiente.

Si no estás seguro de operar con ellos aún después de leer esta guía, ten en cuenta que puedes conocer cómo funciona y qué tal se adapta a tus gustos mediante una cuenta de demostración que ofrece. Es gratuita y sólo requiere de tu registro. ¡Hasta la próxima!

9 FAQ

¿Los spreads de Warren Bowie and Smith son muy variables?

No, no lo son, y esto es una de las mejores cosas del intermediario. Se ha comprometido a mantener los spreads relativamente competitivos y estables aún en tiempos de mercado extremadamente volátil.

¿Cuántos tipos de cuenta ofrece WB&S y qué diferencias tienen?

Los tipos de cuenta en Warren Bowie and Smith son dos. Una se orienta al trader minorista y de poco capital, y otra al trader profesional o de mucho capital. Cada tipo de cuenta tiene su nivel de servicio: es lógico que la segunda tenga privilegios y beneficios que la primera no ofrece (por ejemplo, los niveles de apalancamiento o mejores spreads). Si quieres utilizar la cuenta profesional deberás exhibir credenciales que respalden tu nivel de inversor.

Descargo de responsabilidad:

Este artículo es de naturaleza promocional y está destinado a proporcionar información general sobre los servicios de un broker online. Invertir en línea puede conllevar riesgos significativos, especialmente si no se tiene experiencia previa en este tipo de operaciones.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda encarecidamente que se busque asesoramiento profesional y se realice una investigación exhaustiva. Recuerde que su capital está en riesgo y puede perder más de lo que originalmente invirtió. No invierta dinero que no puede permitirse perder. Las inversiones en línea no son adecuadas para todos los inversores. Por favor, comprenda completamente los riesgos antes de invertir.