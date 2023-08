YosStop ofrece terapias psicológicas; piden a Cofepris investigarla

YosStop salió de la cárcel tras ser acusada por el delito de pornografía infantil tras la denuncia de Ainara Suárez y aunque se mantuvo alejada de las polémicas, ahora vuelve a protagonizar una.

Y es que nuevamente, la también influencer fue denunciada, pero en esta ocasión solo de manera pública por la psicología Scarlet Espinoza, quien dejó ver que YosStop no está en condiciones de dar las terapias psicológicas que ofrece en más de 4 mil pesos. Debido a esto, piden que la Cofepris investigue.

YosStop ofrece terapias psicológicas

A través de redes sociales, usuarios reportaron que la creadora de contenido ofrece servicios de Health Coach y psicología sin tener experiencia profesional; pero además de considerar inadecuado el precio por éstas, también generó polémica que ella sea quien presuntamente imparte este servicio.

No obstante, a las críticas de los internautas se sumó la reacción de la psicóloga clínica Scarlet Espinoza, quien denunció que la youtuber no cuenta con Cédula Profesional, esto tras investigar en el Registro Nacional de Profesionistas.

No tiene cédula profesional

“Empecemos porque YosStop no cuenta con cédula profesional de psicóloga. Eso quiere decir que lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión”, escribió en su cuenta de Facebook la psicóloga.

Debido al presunto lucramiento de YosStop, la psicóloga pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) intervenga.

Ya que además de que la exprisionera está cobrando 5 mil pesos por sus servicios, la especialista señaló que se pronunció pues quiere evitar prácticas que puedan poner en peligro la salud mental de los pacientes que acudan con la influencer.

Se quejan en la red

“¿Y luego se preguntan por qué los verdaderos especialistas subimos nuestros costos?”, agregó Scarlet Espinoza.

Y es que según, el promocional de Yoselin Hoffman, su programa se llama “Reconecta contigo”. Asimismo, se indicó que este tiene una duración de tres meses, en los cuales se llevan al cabo seis sesiones quincenales personalizadas, con duración de una hora cada consulta; este paquete tiene un costo es de $5 mil pesos.

Asimismo, la especialista en psicología, mediante una publicación en Facebook, pidió la ayuda de los usuarios de redes sociales para etiquetar a la Cofepris, y que esta institución tome cartas en el asunto, pues tampoco quiere que los posibles clientes se vean afectados.

“La psicología no es un circo y la salud psicológica no es un nicho de oportunidad para influencers y actores que no la hicieron en esas áreas. Etiqueten a Cofepris a ver si nos explican qué se hace en estos casos”, añadió la especialista.

Pese al revuelo que esta información ha generado, la creadora de contenido no se ha pronunciado al respecto, pero se espera pronto lo haga.