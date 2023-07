Estreno de ”Barbie” en el país genera caos; peleas con golpes y reventas

Estreno de la película “Barbie” protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig desató un gran revuelo, el cual está beneficiando al comercio. Pues distintos negocios, incluyendo las salas de cine, venden productos de edición especial inspirados en la cinta.

Sin embargo, la venta de estos artículos “especiales” ha generado diversos situaciones controversiales, pues las personas se han ido hasta los golpes o han pagado varios miles de pesos por conseguir alguno de estos productos.

Estreno de “Barbie” no todo es rosa

La euforia por la compra de artículos promocionales de la cinta “Barbie” se hizo presente en distintas cadenas de cines alrededor de todo el país, y desafortunadamente esta exaltación desencadenó varias situaciones reprochables.

Tal es el caso de las peleas a golpes que se registraron en algunos cines. En un vídeo que circula en redes sociales se dejó ver que la desesperación alcanzó a dos empleados de Cinepolis, quienes pese a la larga fila y quejas de los compradores se fueron a los golpes.

Asimismo, los empleados de las cadenas de cine han sido severamente criticados, pues de acuerdo con usuarios, ellos han generado que se desate el caos al no querer vender los productos especiales para poder adquirirlos, y posteriormente revenderlos a precios elevados.

Fans acuden desde muy temprano al cine

Decenas de personas han creído que para prevenir este “atropello”, por parte de los empleados de Cinepolis o Cinemax, acudiendo a las salas de cine varias horas antes de que el negocia abra sus puertas, podrán conseguir algún artículo promocional de “Barbie”.

Sin embargo, lo único que han obtenido es que se registren largas filas, y permanecer hasta por cinco horas parados.

“La personas que está ahí adelante, que es esa de rosa, está desde las cuatro de la mañana pidiendo entrar, y obviamente que es la primera. Y llegamos a las once de la mañana. Y dicen con la novedad de que no hay vasos”, explicó un hombre en un vídeo en el que se expone que aunque las personas vayan horas antes no van a conseguir algún vaso, palomera o las palomitas sabor cereza que estuvieron a la venta al anunciarse el estreno de “Barbie”.

Exhiben a empleados

De igual manera en Twitter, TikTok, Facebook y demás redes sociales, han exhibido a empleados de cine por quedarse con los productos de Barbie, tales como vasos, palomeras y palomitas sabor cereza. Para luego revenderlos en algunos sitios e-commerce. Como en Mercado Libre, donde piden por los artículos especiales más del doble de su valor original.

Pero no solo en los cines se ha generado la trifulca, también en Zara (una tienda de ropa del grupo Inditex) mujeres se pelearon por la colección de ”Barbie”.

En Twitter y otras redes sociales, se difundieron vídeos en los que se puede observar como jóvenes y señoras de distintas edades se pelearon por conseguir alguna prenda inspirada en la película de la famosa muñeca de Mattel.

De acuerdo con una grabación, las compradoras generaron un caos en una tienda ubicada en la plaza comercial Andares, de Guadalajara, Jalisco.

Asimismo, a minutos de haber abierto la tienda, las prendas ya se habían agotada, pues las mujeres que asistieron al establecimiento arrasaron con todo lo que veían, esto sin importar que no fuera de su talla.

La locura que el estreno de la película “Barbie” desató ha generado cientos de críticas en redes sociales, pues han sido varios cibernautas los que han expresado su desagrado y comentarios negativos en contra de las personas que han pagado hasta 2 mil pesos por una simple palomera.