Náufrago australiano da en adopción a perrita Bella

Náufrago australiano, Timothy Shaddock, rescatado en México se despidió de Bella, la perrita que lo acompañó durante meses a la deriva, tras darla en adopción a uno de los marinos que estuvo presente en su rescate.

Bella y Timothy Shaddock se perdieron en aguas del Océano Pacifico durante tres meses hasta que los rescataron por un barco atunero mexicano cerca de las costas de Manzanillo, Colima.

Náufrago australiano rescatado da en adopción a su perrita

La noche de ayer jueves, 20 de julio, Timothy Shaddock y Bella se despidieron antes de que el marinero regresará a Australia y la perrita se quedará en tierras mexicanas de donde es originaria.

En entrevista Shaddock dijo que regló a Bella para que pueda tener más estabilidad y no tener que viajar más después de pasar por la terrible travesía, y la persona elegida para darle una nueva vida fue parte del equipo que rescató al dúo.

A Bella la adoptó Genaro Rosales, uno de los marineros de la tripulación del ‘María Delia’ que rescató al australiano, quien junto a otros compañero dio los primeros auxilios a la perrita y curó sus heridas.

“Bella tenía una herida en su axila y yo y un compañero le dimos curaciones, él me vio (Timothy) y pues inmediatamente me preguntó si me gustaban los perros, me preguntó si me gustaría quedarme con ella, dijo que porque veía que la atendía y la quería”, explicó Rosales.

Aunque inicialmente se reportó que Timothy Shaddock y Bella regresarían juntos a Australia, al final decidió dejarla en México “no porque no la quiera, al contrario, porque quiere que tenga un lugar donde ya pueda estar tranquila”, comentó el nuevo ‘papá’ de la perrita.

Perrita tiene tic nervioso

Después de tres meses a la deriva en el catamarán, Aloha Toa, Bella desarrolló un tic nervioso por el estrés en su pierna, la cual brinca cuando duerme. Además dijo que hay fuertes restricciones legislativas en Australia para la importación de animales.

“Ella se quedará aquí, con un tripulante en México, y está conforme con eso ahora. Creo que nos volveremos a ver”, dijo al comentar que ahora Bella tendrá dos papás.

“Bella fue mi acompañante y mi amiga íntima todo el tiempo aquí en México. Estuvimos juntos en el bote cada noche y nunca nos separamos”, expresó al entregar a Bella a su nuevo dueño.

Por su parte, Genaro Rosales dijo sentirse “muy feliz de tenerla conmigo” y aseguró que el australiano va a seguir teniendo contacto con Bella: “Ella va a vivir en Mazatlán, Sinaloa, ahí es donde vivo con mis padres, ella va a tener un hermanito pug que se llama Vicente”, relató.

“Estoy tan agradecido, que la ha cuidado tan bien”, dijo Shaddock sobre el marinero mexicano en su emotiva despedida.

La historia de Timothy Shaddock y Bella

Bella y Tim Shaddock fueron rescatados en Colima el pasado 12 de julio por la tripulación del ‘María Delia’ después de varias semanas a la deriva.

En abril pasado, el dúo partió de un puerto en La Paz, Baja California con destino a la Polinesia Francesa pero una tormenta averió los aparatos electrónicos que tenían en el bote por lo que quedaron varados en el Océano Pacífico.

El náufrago australiano y la perrita mexicana sobrevivieron tomando agua de lluvia y comiendo pescado crudo e incluso aves. Al ser hallados se encontraban en estado delicado pero estable, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

Tras su rescate, Shaddock dijo que Bella fue indispensable para lograr sobrevivir y estuvo muy agradecido por haberla tenido a su lado durante sus meses en el mar.

“Me siento bien, fue difícil, tuvimos una salud terrible, teníamos muchísima hambre, yo no pensé que íbamos a librar una tormenta pero ahora nos sentimos bien […] La perrita está bien, ella es increíble, yo me siento muy bendecido por ella”, afirmó el pasado 17 de julio.

Shaddock relató que encontró a Bella, una perrita mestiza callejera, en su viaje a México e incluso intentó darla en adopción tres veces “pero ella me seguía”, por lo que decidió llevarla consigo en su viaje a la Polinesia Francesa.

“Ella es una chica mexicana y estoy muy agradecido que ella se pueda quedar aquí en México”, dijo al entregarla a su nuevo compañero humano.