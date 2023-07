Kim Kardashian ”le salva” la vida a joven por usar una de sus fajas

Kim Kardashian reafirma que sus productos son de alta calidad. Quizá nadie se imaginaría que una prenda moldeadora podría salvar la vida de alguien. Pero una joven dice que sí es posible. Su testimonio ha hecho que cientos de internautas se encuentran incrédulos ante su peculiar anécdota compartida en TikTok.

Y es que la joven de nombre Wiley se viralizó luego de afirmar que logró sobrevivir a un tiroteo gracias a una faja de la marca de Kim Kardashian.

Joven dice que la faja de Kim la salvó

En un vídeo de TikTok una chica estadounidense relató que durante las celebraciones de Año Nuevo logró sobrevivir a un tiroteo, pero su permanencia en este plano se lo debe a un producto de la también empresaria.

De acuerdo con la usuaria identificada como Wiley, ella recibió cuatro disparos mientras esperaba un Lyft (un servicio similar a Uber).

Pero lo asombroso de su historia es que, la joven afirma que sigue con vida gracias a la faja moldeadora que traía puesta, pues la chica dijo estar segura que el bodysuit que llevaba puesto evitó que se desangrara.

Asimismo, la joven contó que este incidente en el que casi pierde la vida sucedió el pasado 1 de enero en Kansas City, Missouri.

“¡Kim Kardashian me salvó la vida! Este Año Nuevo me dispararon cuatro veces. La noche en que me dispararon estaba usando bajo mi vestido un bodysuit moldeador me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara”, detalló la presunta víctima de un tiroteo.

Tras esta narración, Wiley comentó que recomendaba el producto, ya que “funcionaría” como un “arma para mujeres”.

Antes de finalizar su vídeo, la joven expresó su gratitud hacia la influencer como si fuera una divinidad: “Pueden llamarlo fe o atribuirlo a una fuerza superior, pero para mí, es definitivamente Kim a quien debo agradecer“, añadió Wiley.

Kim Kardashian reacciona al vídeo

Sorprendentemente, el vídeo del testimonio de la joven sobreviviente de un tiroteo, quien compartió su historia a través de TikTok, llegó hasta los ojos y oídos de la también estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Aunque muchos esperaban que Kim hiciera un vídeo para comentar sobre el relató de la joven, la realidad es que la socialité, se limitó a reaccionar con un ¡Wow!, el cual dejó escrito en los comentarios de la joven.

Como era de imaginarse, la historia que llevaría más de 250 mil reproducciones se ha vuelto viral en internet, a su vez, ha generando opiniones divididas, puesto que algunos aseguran solo se trata de una promoción. Mientras que otros afirman “creerle”.

“Yo no sé qué es más cómico si la historia de la faja o los comentarios recomendando el producto a una mujer”, “Sí, claro, buena publicidad Kim”, “Qué publicación más ridícula”, “Buen intento”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.

Pese a las críticas, hasta el momento Kim Kardashian no ha hecho más comentarios al respecto.