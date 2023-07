Las mejores bandas sonoras de juegos gratis y juegos de todos los tiempos: ¿Cuáles son?

¿Alguna vez te has preguntado por qué la música en los videojuegos es tan importante? No es solo un complemento, sino una herramienta para ensalzar las emociones al mismo tiempo que transcurre la acción.

La banda sonora es un elemento clave en los videojuegos que transmite sensaciones más allá de las imágenes que van apareciendo en la pantalla.

Hay todo tipo de bandas sonoras. Sean para títulos en equipo y juegos de 2 jugadores como solitarios y de toda clase de géneros.

Desde aquellas que cumplen con su función, sin destacar en nada especial, pero ayudan a generar una atmósfera y un ambiente especial, hasta aquellas que todo el mundo se acuerda de ellas.

Juegos gratis: la importancia de una buena banda sonora

Y es que la música, la banda sonora y todo el componente audiovisual contribuyen a que un título pase de ser un juego normal a una obra de arte. De hecho, los mejores títulos de videojuegos comparten un nexo en común, y no es otro que una buena música o banda sonora.

¿Quién no recuerda con cariño el típico ruido de las monedas de Mario o la banda sonora de superventas como el Tetris o Pac-Man. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más.

Tanto en los juegos gratis para jugar que solo necesitas un navegador para disfrutar de una amplia gama de videojuegos solo o acompañado, como para el resto de títulos.

A continuación, os vamos a hablar de la importancia de las bandas sonoras dentro de los juegos y os contaremos algunas de las más populares de la industria, tanto en equipo y juegos de 2 jugadores como solitarios y de toda clase de géneros.

¡Acompáñanos en este viaje musical por el mundo de los videojuegos!

Tal y como os hemos contado antes, la música es un elemento clave a la hora de diseñar un videojuego. No solo por ser una herramienta narrativa muy poderosa que nos va contando una historia, también para meternos dentro de la pantalla.

Una buena música es capaz de establecer el tono, transmitir emociones y sentimientos. Puede generar impulso y agregar una experiencia completamente nueva a cualquier tipo de videojuego, independientemente de su temática, estilo o género.

No sólo eso, una buena banda sonora puede mejorar un título decente, mientras que el mal uso de la música puede hacer lo contrario.

Una banda sonora bien elaborada puede transportar a los jugadores al mundo virtual, potenciando las emociones y amplificando la experiencia. La importancia de adecuar el ritmo a la velocidad de movimiento de los jugadores puede elevar el nivel de juego de forma notable.

En este sentido, las mejores bandas sonoras que componen un videojuego son aquellas que son fácilmente reconocibles, son pegadizas y tienen una identidad única.

Las bandas sonoras de los videojuegos más recordadas de la historia

Algunas de las bandas sonoras más famosas del mundo de los videojuegos son las siguientes:

Super Mario Bros:

La historia de los fontaneros Mario y Luigi sería imposible sin su banda sonora. La música icónica de la saga Mario Bros es tan famosa que no ha pasada de moda después del exitoso lanzamiento de la franquicia en 1985.

Compuesta por Koji Kondo, el ritmo pegadizo, alegre y optimista de Mario Bros ha sido un elemento clave de este videojuego que se ha convertido en un superventas gracias a su banda sonora.

The Legend of Zelda:

Nintendo es una marca que cuida los detalles al máximo. Por lo que no nos extraña que otro título como The Legend of Zelda, tenga una banda sonora memorable.

Su autor es Koji Kondo, uno de los compositores más destacados de la industria de los videojuegos junto a Nobuo Uematsu y Koichi Sugiyama,entre otros.

Kondo también es responsable de la banda sonora de la saga de Mario. En el caso de The Legend of Zelda su tono épico y aventurero es una de las señas de identidad de la franquicia.

Es tal el éxito de Super Mario y Zelda que son títulos que no solo se juegan en consola, también es posible hacerlo de forma gratis a través de navegadores.

Estos títulos también conocidos como Juegos Friv tienen una gran gama de géneros, incluidos clásicos como Mario Bros, Los Pitufos, Scooby-Doo, Sudokus y muchos más.

Halo:

La música de la serie Halo se reconoce por su tono épico y heroico. Está compuesta por Martin O’Donnell y Michael Salvatori y ha sido aclamada en el sector por su capacidad de transmitir emoción y tensión en los momentos clave del juego.

Otras bandas sonoras conocidas son Sword & Sworcery, Celeste, Mass Effect 2, Portal 2 o Super Meat Boy, un adictivo y desafiante juego de plataformas que ganó popularidad gracias a su música cuyo ritmo pegadizo nos enganchaba a la pantalla.

Así que, la próxima vez que te sumerjas en un juego gratuito, presta atención a su música o banda sonora. Puede que te sorprenda lo mucho que mejora tu experiencia de juego.