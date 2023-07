Paola Rojas rechazó colaborar con Barbie por esta razón

Paola Rojas recordó una anécdota con Barbie que ahora es la sensación en redes sociales. Debido a que dentro de poco se estrenará la película inspirada en la muñeca más popular.

En una de las emisiones de Netas Divinas, Paola Rojas recordó que hace un tiempo la buscaron por parte de Barbie para proponerle una colaboración relacionada a la muñeca en su faceta como reportera.

Paola se saturó de trabajo

En la plática, Paola Rojas dijo que rechazó la oferta debido a que tenía mucho trabajo.

“Esto puede parecer una tontería, pero el año pasado me buscan para hacer una cosa de Barbie, de que Barbie reportera. En ese momento estaban ocurriendo muchas cosas en lo profesional y desde el cansancio, la verdad, fue desde ahí, o sea, no fue desde la soberbia, no, fue desde el cansancio. No le entré”.

La periodista señaló que poco después se arrepintió de no haber aceptado la colaboración con Barbie y que incluso se sintió hasta culpable por no haber tomado la oportunidad que se le había presentado.

Se sincera

“Fue hace no sé cuánto y me descubrí después como castigándome a mí misma por no haber aceptado eso que estaba bien padre. Pero al mismo tiempo me regaño a mí misma por aceptar más cosas de las que físicamente me siento capaz de agendar, me explico, si lo hago me regaño, si no lo hago también. Tirana desgraciada, pobre Paola”.

Paola Rojas hizo una reflexión tras haber rechazado la colaboración con Barbie y comentó que todos cometemos errores y de ellos se aprende.

“Todos cometemos errores. Ahora supongo que el resto es que a partir de esos errores que cometimos entender que hay de dos, o ganas o aprender, pero en verdad convertirlo en un aprendizaje”.