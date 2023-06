¿Cómo evitar que el calor afecte tu teléfono?

México ha estado experimentado los efectos de la tercera ola de calor. Por lo que a pesar de que la mayoría de personas crean que estar dentro de sus casas protegerá sus celulares, la realidad es que no.

Si bien la exposición no suele ser la misma, esto no quiere decir que tener tu smartphone dentro de tu casa no signifique ningún riesgo para la vida útil del equipo.

¿Qué pasará si mi teléfono se calienta con el sol?

Teléfonos, consolas de videojuegos y tabletas pueden ser afectados por una ola de calor como la que se está experimentando.

Te vamos a dar los 3 principales efectos que podría causar el calor a tu dispositivo.

Daños a la batería

Uno de los componentes que más afectaciones puede tener por el calor es la batería

Una pila, al estar fabricada de litio, tiende a hincharse cuando la temperatura es muy alta, al punto que incluso el sistema de refrigeración no pueda controlarla.

Afectaciones al chip

Dado que también los chips están hechos de materiales maleables que suelen hincharse con las altas temperaturas, es peligroso cuando son sometidos a mucho calor.

Bajo rendimiento del procesador

Igual que en las dos anteriores, el procesador también suele verse seriamente afectado por las altas temperaturas derivadas de una onda de calor.

Ya que si tu equipo rebasa las temperaturas soportadas por los sistemas, el rendimiento de tu equipo se verá reducido notoriamente.

Consejos para evitar que tu celular se dañe por el calor