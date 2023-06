Inteligencia artificial no te quitará tu trabajo te decimos porqué

La inteligencia artifical no te quitará tu trabajo. Michelle Lee, Partner & Managing Director en IDEO, señala que con la llegada de la inteligencia artificial, los humanos son necesarios, porque aún se requiere que haya alguien que haga la pregunta correcta.

Actualmente, trabajar con la inteligencia artificial, implica realizar muchas preguntas. “Tienes que llegar con la pregunta correcta, antes de tener la respuesta correcta.”

La experta comenta que, al experimentar con herramientas como ChatGPT, es normal preguntarle varias veces a la inteligencia artificial, para obtener la respuesta que se busca.

“Es muy importante hacer las preguntas, y es una habilidad que ahora sólo es de los humanos”, dijo Michelle Lee en su charla en el evento Redefiniendo la estrategia con Inteligencia Artificial”, organizado por Colectivo 23.

También, comentó que, en esta etapa, son los humanos el filtro de la información que proporcionan las inteligencias artificiales. Es decir, los que deciden si la información es correcta o no.

Michelle Lee también destaca que los humanos son necesarios para las interacciones que tenemos en la vida diaria. Por ejemplo, el tono y las palabras correctas para mandar un correo electrónico de felicitaciones entre familiares.

“Los humanos aún tienen la ventaja sobre las inteligencias artificiales, de saber qué es apropiado, dependiendo de las situaciones, cuáles son los sentimientos y emociones que involucran y que son muy importantes para las personas.”

¿Qué riesgos tiene la inteligencia artificial?

Michelle Lee apunta que los riesgos sobre la IA, apuntan a sobre la información que uno obtiene y lo que hay dentro de ella.

“Hay que asegurarnos que toda la data que se le introduce, es representativa de un gran número de personas, y no dejar fuera a minorías.”

Todo aquello que genere la IA debe representar a una gran población. Otro de los riesgos es cómo se presenta esa información.

Además, es necesario vigilar que no infrinja la propiedad intelectual, y si tomó algo de un creador, ver que se le compense adecuadamente.

En este punto, Michelle Lee reflexiona sobre que cuando algo sale mal con la data de la inteligencia artificial, es que hay que pensar que todo eso vino de algún lugar.

“¿Qué información queremos que tenga la inteligencia artificial?” En el mundo en que vivimos, es necesario pensar bien en toda la información personal que compartimos por internet.

“Somos muy protectores de nuestra identidad y cómo nos mostramos al mundo, y no queremos una herramienta que no lo entienda, y que posiblemente manipule y de alguna manera nos represente o nos muestre al mundo, de una manera que no nos sintamos cómodos.”

¿Qué nos espera en el futuro con la inteligencia artificial?

La experta espera que en el futuro las personas experimenten con la inteligencia artificial. “Esto es tan disruptivo, que pueda llegar a cambiar la forma en que se comportan y piensan”.

Por su perfil, Michelle Lee piensa en cómo afectará a la educación, en cómo esta tecnología puede generar más desventajas e inequidad.

Comenta que la inteligencia artificial afectará la educación, el trabajo y las relaciones personales. “Pienso que seremos más eficientes, más rápidos, y esta tecnología puede hacer algo bueno por nuestras comunidades”.

“Tengo esperanza, pero también sé que debemos ser precavidos.”