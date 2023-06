Apple anuncia ‘Vision Pro’, lentes de realidad virtual

Este lunes por la tarde tuvo lugar la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) de Apple, en el que dieron a conocer nuevos lanzamientos de la empresa de tecnología, siendo uno de los estelares un visor de realidad mixta Vision Pro.

Meses atrás se rumoraba que Apple trabajaba en un gadget similar y hoy por fin, compartieron los detalles de un dispositivo que promete acercar a los usuarios al futuro.

Te podría interesar: Joven roba tienda con una pistola de Nintendo en EU

El dispositivo de la compañía es un visor hecho de vidrio, fibra de carbono y aluminio que se asemeja a unos lentes de esquí.

Una de las características del producto es que tiene una pantalla externa que muestra las expresiones faciales y los ojos, también tiene cámaras externas para mostrar todo lo que el usuario tiene enfrente cuando usa el visor.

La tecnología del dispositivo tiene sensores de profundidad, seguimiento de manos y se carga con un cargador magnético. Del mismo modo que un Apple Watch, el Vision Pro tiene una corona digital para cambiar entre modos de Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV).

Entre las aplicaciones compatibles destaca el acceso a cámara, contactos, FaceTime, correo, mensajes, fotos, otras aplicaciones de la empresa y soporte para Fitness+.

Al mismo tiempo, el visor se controla con el movimiento de los ojos porque tiene LEDs y cámaras infrarrojas que proyectan patrones de luz invisibles para seleccionar elementos con solo mirarlos.

Con respecto a la calidad de imagen, Vision Pro tiene pantallas microOled de 23 millones de píxeles, equivalente a pantallas 4K en cada lado. Mientras que está equipado con bocinas que transmiten Audio Espacial.

El nuevo producto de Apple permitirá grabar videos y ver películas en 3D. Inclusive estará disponible la aplicación de Disney Plus para disfrutar el contenido de la plataforma.

Según la propia empresa, el producto llegará a principios del 2024.

El precio del nuevo dispositivo revelado en el WWDC es de 3 mil 499 dólares. Alrededor de 61 mil 100 pesos. Primero se pondrá a la venta en Estados Unidos y con el pasar de los meses, habilitarán su comercialización en otros países. Sin especificar la fecha en el que podría comprarse en México.

Welcome to the era of spatial computing with Apple Vision Pro. You’ve never seen anything like this before! pic.twitter.com/PEIxKNpXBs

— Tim Cook (@tim_cook) June 5, 2023