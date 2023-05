Descubre cómo mantenerse en forma y saludable / Foto: iStock

¿Te has preguntado cómo mantenerte en forma y tener una vida saludable? Aquí se explica cómo hacerlo con tan solo unos pequeños cambios a tu rutina diaria.

Tips para llevar una vida saludable

Es por ello que se presenta una guía con algunos consejos que puedes llevar a cabo de manera inmediata en tu rutina.

¿Es posible llevar una vida saludable en los tiempos que corren?

Sí, es completamente compatible mantenerse saludable con un estilo de vida ajetreado. Para ello solo se debe incorporar pequeños hábitos, que a largo plazo marcarán la diferencia no solo en tu fisonomía o rendimiento, sino también a un nivel más profundo, logrando tener una mente más calmada y en armonía; y es que el sedentarismo es el principal rival de una vida plena.

Para combatirlo no se precisa de muchas horas al día, sino sólo de algunos minutos para poner en práctica los siguientes consejos.

Dedica 10 minutos a la meditación

Hoy en día es ampliamente sabido que la meditación es una de las prácticas más efectivas para despejar la mente y mejorar la salud física y emocional. Con solo 10 minutos diarios, es posible afrontar los desafíos que día a día se presentan; los expertos afirman que lo mejor es hacerlo al despertar y justo al acostarse a dormir, ya que esto reúne las condiciones necesarias como lo son la calma, el silencio y la pausa.

Incluye alimentos ricos en vitaminas en tu dieta

El ideal para una vida saludable y plena, es tener una alimentación equilibrada en la que podamos consumir todos los nutrientes necesarios. Aún así, la realidad es que no es extraño saltarse alguna comida en el día, o no cumplir con una dieta balanceada.

Si eres de los muchos a los que les ocurre esto, una gran solución es incorporar batidos saludables. Independientemente de los ingredientes, al tomarlos en el desayuno ya estarás incluyendo nutrientes tan importantes como el hierro o el magnesio sin invertir mucho tiempo.

No puede faltar el ejercicio físico

No debes estar 3 horas en un gimnasio para cumplir este requisito. Hay entrenamientos diseñados para durar 15 minutos, en los que incluso con la constancia debida, podrás tonificar y mantenerte en forma.

Por otro lado, los paseos cortos, bailar una canción que te guste mucho puede funcionar de maravilla, aunque las últimas tendencias están posicionando el yoga como la práctica número uno a la hora de liberar endorfinas y mantenerte saludable invirtiendo muy pocos minutos al día.

Mantente hidratado

¿Alguna vez has pensado en lo que ocurre cuando no nos hidratamos lo suficiente? Contrario a lo que muchos piensan la deshidratación por muy leve que sea no solo da sed, sino que hace que el organismo sufra dolores de cabeza, fatiga, mareos y somnolencia.

A lo largo del día, es importante tener a mano un termo con agua, ya que las bebidas equivalen a un 80% del líquido que necesita nuestro cuerpo para mantenerse en funcionamiento. ¿Cuántos mililitros son necesarios entonces? La cantidad varía según la persona y la dieta que lleve, pero los expertos recomiendan entre 2 litros y 2,5 litros para personas entre los 20 y 80 años.

Dormir la cantidad de horas necesarias

Dormir las 8 horas recomendadas, puede llegar a ser uno de los hábitos más completos a cumplir. Para poder lograr un descanso óptimo, un ser humano promedio necesita transitar por 4 o 5 ciclos de sueño, estos incluyen periodos de sueño profundo con los denominados movimientos oculares rápidos; a esto se le conoce como fase REM y MOR.

Esto permite que la memoria funcione mucho mejor, reduce los niveles de estrés, regula la presión arterial y aumenta la motivación y la energía con la que las personas se desenvuelven durante el día.

Tener una vida saludable nunca fue tan fácil

Como se ha visto, pequeños cambios en la rutina pueden marcar una diferencia enorme a la hora de mantenerse saludables a nivel físico, mental y espiritual. Quizá la parte más complicada sea implementarlos y mantenerlos en el tiempo, los que lo convierten en un auténtico reto.

Sin embargo, los expertos aseguran que se requieren de 21 días para que el cerebro asimile el cambio y empiece a formar parte de la rutina. En tres meses, no se requerirá mayor esfuerzo en recordar lo que se tenía pensado hacer, pues formará parte de manera natural de las costumbres y hábitos de cada quién.