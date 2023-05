Polémica por audio del fierro viejo en inglés en CDMX

El audio del fierro viejo en inglés va ganando terreno en la Ciudad de México (CDMX); en redes sociales ha surgido un video viral que muestra este curioso sonido en calles de la capital, dirigido para los extranjeros que habitan en la zona.

El video de TikTok que está causando controversia en las redes sociales por el peculiar sonido que los mexicanos reconocen, pero que ahora ha sido traducido en inglés.

Originalmente, el audio dice:

Sin embargo, en el que ahora circula dirigido para los extranjeros se escucha:

“We’re buying matresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you’re selling”.