El municipio de Santiago de Querétaro es la capital del estado de Querétaro y sede del Centro Histórico, el cual tiene el

título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Las experiencias que se pueden descubrir en este lugar, abarcan los rincones culturales, históricos y gastronómicos que enaltecen una de las regiones más importantes del país: el Bajío.

Caminar por los andadores y edificios virreinales del centro, es una de las atracciones del lugar que se complementan con sus sitios emblemáticos, como lo son el Acueducto, el Teatro de la República, el Cerro de las Campanas, la Antigua Estación del Ferrocarril, la Casa de la Corregidora o la imperdible visita al Mirador del Panteón de los Queretanos Ilustres, entre otros.

Ubicación estratégica

La ciudad se ubica al suroeste del estado y colinda con Guanajuato, sin embargo, su ubicación lo define como una zona estratégica a nivel nacional, sobre todo en desplazamiento.

En los últimos años, la ciudad de Querétaro ha sido reconocida no solo por su calidad de vida, sino también por su competitividad, crecimiento económico y estabilidad.

Santiago de Querétaro se encuentra posicionada entre las 10 ciudades con más potencial económico mundial, según el conteo “Global Cities of the Future”, de Financial Times.

La oferta educativa es amplia y de excelentes resultados, pero también lo es el sector Inmobiliario que han tenido un aumento contante en su plusvalía, y según el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de Precios de Vivienda, durante el cierre de 2020, Querétaro presentó un incremento del 5.9 % en comparación con el 2019.

Algunos de los lugares más rentables para vivir o invertir en la capital, son: Multicomercial Querétaro, Cañadas La Porta, Gran Reserva Preserve, Laztana, La Vista Residencial, Nuevo Refugio, Puerta Norte, Villas del Real, entre otros.