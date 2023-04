Profesiones que podrían ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial

Es un hecho que la llegada de la inteligencia artificial ha supuesto un momento importante no solo en el campo tecnológico, sino también para la vida de las personas.

Herramientas como ChatGPT han demostrado que la inteligencia artificial tiene potencial de mejorar y ayudar en varios aspectos de la vida cotidiana de las personas.

El cofundador de Microsoft Bill Gates se ha sumado a brindar su opinión sobre esta nueva tecnología. El ex empresario comentó sobre cómo esta nueva tecnología puede cambiar todas las reglas de juego y llegó a decir que se viene una “nueva era”, llegado el momento en que estas soluciones automatizadas se hagan masivas.

También ha dicho de los supuestos peligros que supone esta herramientas, y uno de ellos es que tiene la capacidad de reemplazar oficios que actualmente son desempeñados por personas.

Recientemente el magnate tecnológico dijo en la Cumbre ASU + GSV que se lleva a cabo en San Diego, Estados Unidos, que la inteligencia artificial, en un par de años, podía “reemplazar la profesión de maestro”.

Enfocándose en Estados Unidos, la investigación titulada “GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models” sugiere que las nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) podrían acelerar y optimizar trabajos que requieran análisis de datos y finanzas, escritura, servicio al cliente, programación y diseño web.

This week in In San Diego, I got to talk with @jessieww about the issues with today’s math curricula—and the promises the future holds. https://t.co/BRxKtpa2pz

— Bill Gates (@BillGates) April 20, 2023