Bonos de bienvenida de casino ¿interesantes o no?

Una de las grandes dudas que surgen entre los jugadores de casinos en línea es si realmente es conveniente aceptar los bonos de bienvenida que la sala nos ofrecen a los jugadores. Es cierto que estos bonos añaden un extra de dinero a nuestra cuenta para que empecemos a jugar.

Pero también es verdad que a veces ese regalo viene un poco envenenado, con unas condiciones exigentes y que pueden complicar bastante sacar nuestras posibles ganancias. Para tratar de arrojar luz sobre este asunto, vamos a ver los pros y contra de esos bonos de bienvenida conforme a la oferta que generalmente encontramos en los casinos en línea actuales.

Qué son los bonos de bienvenida

Los bonos de bienvenida son una de las herramientas más habituales a las que recurren los casinos en línea para captar nuevos jugadores. De estos bonos se puede beneficiar cualquier usuario que nunca haya tenido cuenta en un casino específico y que a través del mismo va a recibir un regalo especial para empezar a jugar en esa sala.

Por eso, es frecuente que este tipo de bonos sean bastante jugosos y tengan diferentes componentes conforme a lo que el equipo de marketing del casino haya decidido incluir. Reflejamos estos componentes en la siguiente tabla.

Bono de depósito El bono consta de un ingreso adicional de dinero en la cuenta del jugador del casino, tomando como base un cierto porcentaje establecido por la sala. En función de ese porcentaje, el casino añadirá una cantidad de dinero equivalente a la cuenta de juegos del usuario para que este pruebe el casino. Como ejemplo, si el bono de bienvenida es al cien por cien, entonces por cada 100 dólares que el jugador ingrese en su cuenta, recibirá 100 más para apostar. Bono de giros gratis Otro componente habitual que forma parte de los paquetes de bienvenida es el bono de giros gratis. En este caso, el casino entrega al jugador un cierto número de giros gratis en un slot o una tragamonedas a un importe de apuesta determinado. Es cierto que este importe de apuesta generalmente va a figurar entre los más reducidos, generalmente no más de 10 o 20 céntimos. Sin embargo, si el número de giros gratis es elevado, tampoco es una mala opción para conseguir más dinero en nuestra cuenta o simplemente empezar a probar suerte de forma gratuita. Bono de recarga Aunque forma parte también del resto de políticas de marketing del casino, algunos incluyen también bonos de recarga dentro de su paquete de bienvenida. Este bono funciona de manera similar al depósito, contando con un porcentaje de bonificación determinado para que el jugador reciba un extra de dinero en los siguientes ingresos que ejecute tras hacer el primero. Puntos de jugador En aquellos casinos que dispongan de un club VIP o cualquier otro programa de fidelidad, es probable que este bono de bienvenida también incluya un cierto número de puntos con los que arrancar mejor tu andadura en el casino. Fichas doradas Las fichas doradas son aquellas que nos permiten apostar de forma gratuita o en condiciones especiales en los juegos de casino más tradicionales. Tales como la ruleta o el blackjack. Tal como pasa con el dinero adicional que va para nuestra cuenta. Estas fichas doradas también están sujetas a un requisito de apuesta.

Condiciones de los bonos de bienvenida

Una vez que sabemos cuáles son los componentes del bono de bienvenida, es el momento de hablar del aspecto más controvertido al respecto de los mismos. Nos referimos a las condiciones específicas que los casinos imponen a los bonos de bienvenida. Dado que a través de ese bono el casino nos está regalando dinero para que empecemos a jugar, es razonable que el operador imponga una serie de condiciones para que podamos rescatar nuestras ganancias. La principal de ellas es la que está relacionada con el llamado requisito de apuesta.

El requisito de apuesta es una cifra por la que se va a multiplicar el importe del bono, o incluso la suma del bono y nuestro ingreso. Esta cantidad va a ser la que vamos a tener que apostar en total para sacar dinero o ganancias del casino en caso de que la suerte nos acompañe. En consecuencia, cuanto más elevado sea ese requisito de apuesta, es evidente que más difícil nos va a resultar obtener beneficios del bono.

¿Cómo emplear los requisitos?

Para entender mejor el funcionamiento de este parámetro, que a veces resulta algo complejo, vamos a poner un ejemplo específico de cómo funciona este requisito de apuesta. Supongamos que hacemos un ingreso en nuestra cuenta de casino de 100 dólares y que contamos con un bono de bienvenida que nos va a doblar ese importe. Si hacemos los cálculos correspondientes, tendremos al final del proceso un total de 200 dólares en nuestra cuenta para empezar a jugar.

De ellos, 100 serían dinero del ingreso y los otros 100 sería dinero regalado por el casino. Analizando las normas del casino, este nos dice que el requisito de apuesta es de 40 veces la cantidad del bono. Si multiplicamos 100 dólares por 40 veces. Veremos como el requisito de apuesta total es de 4000 dólares. Esta sería la cantidad que deberíamos apostar en nuestra cuenta de casino antes de rescatar nuestros beneficios. Obviamente, si en cualquier momento nuestra cuenta de casino queda a cero y no obtenemos beneficios, el bono se desactivaría y no deberíamos cumplir ningún requisito más.

A lo planteado conviene añadir una cuestión adicional. Dentro de las reglas del casino encontraremos dos parámetros que conviene tener en cuenta. El primero es el aporte de cada juego al cumplimiento del citado bono. Esto implica que no todos los juegos de casino aportan el requisito de apuesta en una misma cuantía.

Como ejemplo, generalmente todas las slots y tragamonedas suelen aportar la cantidad de apostada al requisito de apuesta al cien por cien de la misma, mientras que en el caso de las ruletas o el blackjack es muy habitual que ese porcentaje de aportación se reduzca al 50% o incluso al 10%. El motivo es que estos juegos tienen una probabilidad de ganancia mayor y en consecuencia, resulta razonable que aporten menos a ese requisito de apuesta.

Período de la duración

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el tiempo. Cuando realizamos nuestro primer ingreso en el casino, este nos entregará una fecha límite para cumplir con los requisitos del bono. En algunos casos este plazo es de una semana, mientras que en otros puede ser de 2 o incluso de un mes. Como es lógico, cuanto mayor sea el tiempo disponible para cumplir ese requisito de bono, más conveniente será para el jugador.

Como último consejo al respecto, dentro de este apartado, queremos mencionar que estas son las condiciones generales que tienen los casinos. Sin embargo, además del requisito de apuesta, la cantidad aportada por cada juego y también el tiempo, algunos establecen normas adicionales para el cumplimiento efectivo del requisito de apuesta. Por eso, te recomendamos encarecidamente que consultes las normas y reglas del casino que hayas elegido para jugar. Y así tengas claro qué es lo que debes hacer para liberar tus posibles ganancias.

Ventajas e inconvenientes de los bonos de bienvenida

Los resumen de todo lo que hemos comentado hasta ahora te presentamos a continuación, dos pequeñas listas con las ventajas y los inconvenientes de jugar con bonos en los casinos en línea actualmente.

Pros:

El bono añade un extra de dinero a tu cuenta de casino.

También dispones de giros gratis en algunas slots.

Estos bonos no implican incrementar tu cantidad aportada, pues están disponibles generalmente a partir de solo 10 dólares.

El proceso de solicitar el bono es muy sencillo, ya sea utilizando un código promocional o eligiendo la oferta concreta en el momento de registrarte.

Contras:

Es necesario cumplir con un requisito de apuesta para liberar tus ganancias.

A veces los plazos establecidos para cumplir con los requisitos del bono son muy breves.

Si te gustan otros juegos que no sean las slots o tragaperras te costará bastante trabajo cumplir con el requisito del bono.

Si ese bono incluye giros gratis, muchas veces estas se juegan a importes reducidos.

Nuestras conclusiones

Después de todo lo que hemos comentado, ya deberías saber cómo funcionan los bonos de bienvenida para casinos y sus requisitos. Sin embargo, es posible que aún no tengas claro si realmente te conviene aceptar estos bonos que ofrecen los casinos online actualmente. Si te encuentras en esta situación, te recomendamos que evalúes tu perfil de jugador y si realmente lo que estos bonos te ofrecen es suficiente como para cumplir con las normas que los mismos tienen. Estos bonos a veces pueden ser demasiado exigentes, por lo que no siempre puede ser conveniente aceptarlos. De todos modos, los bonos son opcionales y si no quieres jugar con ellos, siempre puedes hacerlo directamente con tu dinero real. Así que no hay ningún problema en tomar la decisión que más te guste.