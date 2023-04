Guía para nómadas digitales en México / Foto: Pixbay

Los nómadas digitales son un fenómeno que está revolucionando la forma de vivir y de trabajar de cada vez más personas. Surgidos como consecuencia de la digitalización, estos nuevos profesionales enfocan sus carreras buscando la conciliación de tareas laborales diarias con un interés para ellos primordial, el de conocer el mundo y vivir en diferentes lugares. Cuando hablamos de nómadas digitales hablamos, por tanto, de gente (la mayoría jóvenes profesionales que no suelen superar los 45-50 años) que busca aunar las ventajas que ofrece una vida itinerante o de viaje, con la capacidad de desempeñar sus tareas laborales adecuadamente. México se ha destapado en los últimos tiempos como un destino capaz de cumplir con las expectativas más exigentes de estos profesionales, convirtiéndose en uno de los destinos favoritos cada vez más nómadas digitales.

Lo primero que hay que decir es que México ofrece bastante flexibilidad a sus viajeros. Las visas de turistas suelen extenderse entre los 180 y los 360 días dependiendo de su nacionalidad, aunque otras opciones como el Temporary Resident Visa, pueden ser alternativas especialmente adecuadas para quienes busquen vivir y trabajar en este destino. De esta manera, podrán mantenerse en el país durante 2 años, con posibilidad de renovación, y vivir, viajar y trabajar dentro de sus fronteras de forma completamente legal. Su tramitación es relativamente sencilla, y pone de manifiesto, en conjunción con otras medidas, el esfuerzo y la intención del gobierno mexicano de atraer talento extranjero.

Los nómadas digitales no necesitan de grandes infraestructuras ni tienen grandes requerimientos para desempeñar sus funciones diarias. Aquí radica precisamente una de sus cualidades características. La ligereza que esto supone les permite moverse de un lado a otro sin grandes problemas. ¡No se les conoce con el término nómadas por casualidad: su estilo de vida hace honor a su nombre! Pero que este tipo de profesionales tengan esa adaptabilidad no significa que se conformen con cualquier cosa.

Una infraestructura de conexión adecuada es, por ejemplo, una cuestión innegociable para este tipo de profesionales, ya que de esa conexión dependen, literalmente, sus labores. Aunque, por supuesto, sea necesario un determinado nivel de investigación y de planificación si alguien se está planteando ir a México a vivir y a trabajar, lo que está claro es que este destino ofrece una conexión wifi excelente en comparación con otros países de su entorno, siempre que se sigan unas normas de seguridad como las que nos indica en este artículo ExpressVPN. Gracias al esfuerzo y la inversión en conectividad que vienen haciendo las autoridades del país en zonas públicas y barrios urbanos, y de muchos dueños de establecimientos como hoteles, restaurantes, bares (animados en parte por los beneficios que puede traer la atracción de este tipo de turistas y viajeros), el país ha alcanzado una infraestructura de comunicaciones capaz de sostener una creciente demanda. Buena prueba de la solidez de esa red de infraestructuras comunicativas es también que los operadores de telecomunicaciones ofrecen paquetes de internet a altas velocidades a precios cada vez más competitivos.

Pero la infraestructura de conectividad no es el único requisito indispensable que necesitan los nómadas digitales cuando buscan destino. El acceso y la disponibilidad de espacios o establecimientos donde poder trabajar cómodamente y que ofrezcan ambientes productivos y colaborativos para trabajar y conectar con otros profesionales similares, es otro gran aliciente para atraer a estos trabajadores. En México, no sólo están proliferando este tipo de espacios (las sedes de empresas tales como Impact Hub, WeWork, Start Up México, u otros como Urban Station, Nevermind, o Metta Coworking, etc. en muchas de las grandes áreas metropolitanas del país son un buen ejemplo de ello), si no que el aumento del número de nómadas digitales en el país hace que cada vez sea más fácil crear comunidades entre profesionales de este tipo.

Pero como mencionamos al principio, para un nómada digital no todo es trabajo. Por eso, además de darle importancia a este tipo de cuestiones, estos profesionales tienen muy en cuenta los atractivos del destino como parte integral de sus decisiones de traslado. México destaca como pocos en este sentido, convirtiéndose en un destino muy atractivo también por su riqueza cultural, natural, climática y gastronómica. Además, es un país bien conectado y con buenas infraestructuras de transporte, lo que permite a los viajeros conocerlo en profundidad, moverse por el país y explorar sus rincones de manera cómoda y asequible. A esto hay que sumarle que se trata de un destino que ofrece un coste de vida relativamente reducido, sobre todo en comparación con Europa y América del Norte. Esa reducción del coste de vida puede aumentar notablemente la capacidad de ahorro, que es otro de los grandes factores a tener en cuenta a la hora de elegir destino para un nómada digital.