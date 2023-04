Conoce al hombre detrás del robo de más de 51.000 bitcoins

El fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York ha anunciado que un hombre de Georgia ha sido sentenciado a doce meses y un día de prisión por su papel como el individuo responsable del robo de más de 51.680 bitcoins (más de $3,4 mil millones) “ilegalmente obtenidos” de la desaparecida plataforma de la dark web Silk Road en 2012.

James Zhong, de 32 años y residente de Gainesville, Georgia, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico en noviembre de 2022 y ha estado esperando su sentencia desde entonces.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Zhong creó nueve cuentas para realizar transacciones rápidas que engañaron al sistema de procesamiento de retiros del mercado ilícito.

En una instancia, depositó 500 Bitcoin en una billetera y en cinco segundos realizó cinco retiros, aprovechando una falla en el sistema de pagos de Silk Road que convirtió su depósito inicial en 2,500 bitcoins. Además, Zhong recibió más de 50.000 bitcoins Cash después de la separación de la cadena de bloques entre Bitcoin y Bitcoin Cash en 2017.

Según el fiscal estadounidense Damian Williams, el robo ocurrió en 2012, y Zhong logró ocultar su crimen durante aproximadamente 10 años antes de enfrentar cargos.

Las autoridades de EE. UU. incautaron los bitcoins de Zhong en noviembre de 2021 en su casa en Georgia, encontrando la mayor parte de la criptomoneda en una caja fuerte en el suelo y en una computadora escondida dentro de un envase de palomitas de maíz.

La reportera Rachel Scharf se hizo eco de la noticia en Twitter:

“En el memorándum de sentencia del fiscal de EE.UU. para el ladrón de Bitcoin de Silk Road, James Zhong: los investigadores incautaron ingresos criminales de “un ordenador de una sola placa sumergido bajo mantas en un envase de palomitas de maíz almacenada en un armario del baño.” (La sentencia es hoy a las 15 horas)”

