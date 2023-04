Dalái Lama desata polémica por besar a niño y pedirle que le “chupe” la lengua

Un video que circula en redes sociales despertó polémica y una serie de comentarios negativos para el Dalái Lama, líder del budismo tibetano, debido a que aparece saludando a un niño, quien se inclinó a hacerle reverencia. Tras ello, el Dalái Lama lo besó, y le dijo al menor: “chúpame la lengua”.

El suceso tuvo lugar en febrero de este año durante un evento de la Fundación M3M en India, en el cual el líder saludaba a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario.

“Desde que vine a vivir a la India, he podido conocer a todo tipo de personas, incluidos eruditos y científicos, interesados en los métodos para lograr la paz mental que nos ha mantenido vivos”, les dijo a los jóvenes.

Durante el discurso, un niño lo interrumpió. Ante esto, el Dalái Lama lo invitó a acercarse a su mesa, lo abrazó y lo besó en la boca.

Una sonrisa antecedió a la frase: “¿Puedes chuparme la lengua?”. Ante lo cual, el menor solo acercó un poco su cabeza. El saludo prosiguió por unos segundos, tanto que el monje lo abrazó y le dijo: “gracias”.

El video ha generado numerosos comentarios en internet, en los cuales los usuarios han expresado que ese comportamiento no debería ser visto como algo normal.

“Padres, no descuiden a sus hijos”; “¡Creí en un ser que supuestamente no era común! ¡Qué frustración, qué indigno!”; “Ni Francisco se atrevió a tanto”; “Me causó repulsión al ver esto, yo como madre lo rechazo; si fuera mi hijo a quien lo exponen de esa manera, pues no lo permitiría”; “Repudio al dalái lama”; “¿Qué carajos pasa con la humanidad?”, señalaron algunos cibernautas.

El Dalái lama se disculpó después de que apareciera un video que lo muestra besando a un niño en los labios y luego pidiéndole que le “chupe la lengua”.

En un comunicado este lunes, la oficina del Dalái Lama dijo que “desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras pueden haber causado”, y agregó que “lamenta” el incidente.

“Su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras”, dice el comunicado.

🤢 This is an alarming scene! The Dalai Lama, who has had ties to NXIVM in the past, caught on camera trying to make advances to an Indian boy.

You can clearly see the boy’s body language as he yanks back the first time, then throws his head upward as the Dalai-Lama says “SUCK… pic.twitter.com/CorBr8tiDz

— NATLY DENISE (@NatlyDenise_) April 9, 2023