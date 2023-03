Rosalía presume anillo de compromiso en video con Rauw Alejandro

Después de la expectativa que generó Rosalía y Rauw Alejandro al anunciar que entrarían al estudio a grabar nuevas canciones, nadie sospechó que la noticia trascendería más allá de la música.

Todo apunta a que el puertorriqueño le pidió matrimonio a la cantante, o al menos es lo que se aprecia en el video oficial de su nuevo sencillo Beso.

Así lo indica un video en el que la pareja muestra momentos de su relación. Hacia el final se ve a la española portando un anillo de compromiso, mientras se le ve con lágrimas en el rostro.

Sin embargo, no hay una confirmación oficial o mensaje de parte de los artistas hasta el momento, las redes sociales ya han manifestado su reacción al suceso y lo volvieron tendencia.

Fue en septiembre de 2021 que la intérprete de Saoko divulgó un video en TikTok festejando su cumpleaños, en donde también aparece el artista urbano.

Previo al metraje, existían rumores de un supuesto romance, los cuales fueron despejados al ver que en el clip los dos celebran muy pegaditos.

La relación se hizo pública a partir del beso que se dieron frente a las cámaras en la ceremonia de Los 40 Music Awards a finales de ese mismo año en España.

En una entrevista con el streamer Ibai Llanos, detallaron que querían cimentar la relación antes de llevar a terrenos musicales.

“Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación'”, subrayó la solista.

“Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (emocionalmente no disponibles). Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, le dijo a Rauw Alejandro.