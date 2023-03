¿Por qué algunos niños son más altos que otros?

Como padres, hay que tomar ciertos recaudos para que los hijos crezcan correctamente, ya que errores en el proceso podrían impactar directamente en la altura a la cual podrían llegar durante la adolescencia y adultez. Si año tras año crece la cantidad de centímetros indicada por su médico de cabecera, eso significa que en casa están siendo responsables: reciben una nutrición adecuada, se va a dormir temprano, etc.

Si lo anterior no se cumple, eso no solo impacta de lleno en los cambios físicos en la adolescencia de mujeres, sino también en lo mental. Su autoestima será bajo, tendrá dificultades para aprender rápido, y cognitivamente no estará lo suficientemente desarrollado para destacar el día de mañana. En caso de que estés interesado en temas de crecimiento, aquí te hablaremos en profundidad sobre los puntos más importantes.

Ritmo de crecimiento

Después de nacer, un bebé suele perder hasta el 10% de su peso, y a las 2 semanas de nacido comenzará a crecer y ganar kilogramos constantemente. Para saber si su nutrición es correcta, los médicos observan si de los 4 a los 6 meses pesan el doble que al nacer. Entre su primer y segundo año es cuando empiezan a caminar, etapa en la cual suelen aumentar poco más de 2kg. Por su parte, desde los 2 hasta los 5 aumentará 2.5kg anualmente a un ritmo bastante sostenido.

Desde los 2 hasta los 10 años ocurre una etapa crítica en el crecimiento, ya que se da de forma constante y con la pubertad llegan los cambios físicos en la adolescencia de hombres y mujeres en los que abundan los “estirones”.

La necesidad de nutrientes varía según los años que tenga. Los bebés precisan más calorías en relación a su altura que un chico de preescolar o en edad escolar. Sin embargo, las necesidades vuelven a aumentar a partir de los 10 años para que los cambios físicos en la adolescencia de mujeres y hombres sean efectivos. Aunque cada joven tenga su propia curva de crecimiento, es fundamental proporcionarle una dieta rica en nutrientes lo más variada posible.

Recuerda que, con hábitos alimenticios saludables desde la lactancia, evitará problemas a largo plazo como hipertensión y obesidad.

3 factores que influyen en el crecimiento

Si bien la genética es fundamental, existen al menos otras 3 razones de las diferentes estaturas que alcanzan en edad adulta:

Nutrición: Los niños con sobrepeso usualmente son más altos que sus pequeños compañeros, pero eso no significa que los cambios físicos en la adolescencia de hombres lo seguirán manteniendo como el más alto de la clase. Por el contrario, los más flacos miden menos de lo esperado. Hormonas: Desequilibrios hormonales como los de tiroides o de somatropina llevan indefectiblemente a un retardo en el crecimiento. No obstante, si se diagnostica a tiempo es posible tratar los desajustes para que crezcan lo más saludables posible. El médico de cabecera te indicará si la curva de crecimiento se está cumpliendo o no y los pasos a seguir. Enfermedades genéticas: Aquellos con afecciones genéticas pueden llegar a tener una altura más alta o baja de lo esperado. El síndrome de Marfan genera una mayor ganancia de centímetros, mientras que el síndrome de Down o el de Noonan les reduce estatura a futuro.

2 maneras de fomentar su crecimiento

Como padres, es clave que conozcamos al detalle las cosas que los hacen crecer correctamente, como por ejemplo:

Dormir la cantidad adecuada

Es durante el sueño cuando su cuerpo crece, por lo cual dormir el tiempo indicado hará que ganen bastantes centímetros año tras año. Si es preadolescente o tiene menos de 20 años, se sugiere que duerma entre 9 y 11 horas. La hormona del crecimiento actúa cuando el cuerpo entra en la fase de sueño profundo, y si está incapacitada porque no descansa lo suficiente, provocará complicaciones físicas y mentales.

Mantenerse activo y hacer ejercicio

La actividad física regular estimula la generación de células óseas que hacen que los huesos se formen sanos y con alta resistencia, algo que desata el máximo potencial genético de crecimiento. Haciendo que ejerciten semanalmente no sólo tendrán una figura saludable, sino que los músculos se tonifican, los tejidos se oxigenan y el crecimiento mental y físico se ve altamente beneficiado.