Kalimba es acusado de abuso sexual por la cantante Melissa Galindo

El exintegrante de OV7, Kalimba, se colocó bajo los reflectores una vez más. En esta ocasión, por presunto abuso sexual, en dos ocasiones, contra la artista Melissa Galindo.

Galindo expuso en redes sociales el caso de supuesto abuso sexual por tocamientos sin su consentimiento, por parte del cantante.

De acuerdo con sus palabras, los hechos tuvieron lugar en 2020.

Melissa Galindo es una cantante de 34 años, oriunda de Culiacán, Sinaloa.

A los 14 años comenzó a cantar profesionalmente en eventos y se adentró en la composición y grabación de demos.

Cobró relevancia al participar en La Voz. Después estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Más adelante, volvió a concursar en La Voz, recibiendo elogios de Jenni Rivera, quien fue coach en aquella edición.

Según el testimonio de Galindo, ella fue telonera en una presentación de Kalimba en Monterrey. Tras el concierto, acudieron ella y otros artistas a cenar con él.

Minutos después, ella decidió ir a descansar al hotel y el compositor, con unos tragos encima, se ofreció a acompañarla.

“En camino a mi hotel, iba en la camioneta. Yo me subí, iba atrás del copiloto, Kalimba al lado mío (…) Me agarró la rodilla, me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto”, contó en un video en Instagram.

Durante la pandemia, Kalimba y su representante acudieron a casa de Galindo, en aparente estado de ebriedad, para salir de fiesta. En un principio, se negó, pero accedió a acompañarlos a casa del ex OV7 y después salir de ahí.

“Yo me subí al azar a la camioneta y quedó, de nuevo, Kalimba a lado mío en el centro, alguien más, que no voy a decir nombres (…) en la esquina”, narra.

“Me abraza así y su mano cae en mi seno y fue como ‘No, nada. Fue sin querer. No me voy a malviajar (…) Me agarra de nuevo la rodilla, y me vuelve a decir lo mismo”, recordó.

“Y, volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez sentí que movió algo, movió los dedos”, externó.