Nueva certificación para valuadores de casa de empeños

Desde el año pasado se han presentado cambios en la legislación para casas de empeño a nivel federal, es por eso que José Luis R. Cerezo , representante de Asesoría Prendaria Consultores , nos platica sobre estos nuevos cambios y los beneficios que obtiene esta industria.

JL:

Las Casas de Empeño siempre han sido una herramienta eficaz de financiamiento propio para las familias en México, apoyado por las Instituciones de Asistencia Privada, como las Casas de Empeño particulares.

Beneficios del empeño

La principal ventaja de obtener un préstamo de una casa de empeño es que no necesita un historial crediticio para obtener un préstamo. La casa de empeño utiliza la prenda como garantía, por lo que no importa si el solicitante tiene un mal historial crediticio o no tiene ninguno.

Otro beneficio de obtener un préstamo de una casa de empeño es la rapidez con la que se puede obtener el dinero. A diferencia de los préstamos bancarios, que pueden tardar semanas en procesarse y aceptarse, las casas de empeño pueden otorgar préstamos en solo minutos. Esto puede ser una gran ayuda para aquellos que necesitan dinero con urgencia para cubrir gastos imprevistos.

Además, las casas de empeño ofrecen préstamos a tasas de interés más bajas que las organizaciones de préstamos rápidos o los usureros informales. Esto puede ahorrarles a los usuarios una cantidad significativa de dinero a largo plazo. Y si el cliente no puede pagar el préstamo, la casa de empeño simplemente venderá el artículo empeñado para recuperar el dinero prestado, en lugar de continuar con la deuda y perseguir al cliente.

Legislación

A diferencia de lo que muchos creen, las casas de empeño son un negocio totalmente regulado, quien debe dar cumplimiento con las disposiciones de PROFECO, SAT, así como la Prevención de Lavado de Dinero ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Desde el 05 de abril del 2022, se publicaron nuevos cambios donde se solicita a las casas de empeño el contar con valuadores certificados por el CONOCER, lo que ayuda a la industria a que el personal que labora pueda profesionalizar los servicios que ofrecen y se obtenga una atención de mayor calidad como un préstamo más justo para los usuarios.

¿Qué es el conocer?

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, creado en 1995 con el objetivo de impulsar la formación y certificación de competencias laborales de los trabajadores mexicanos.

El CONOCER es responsable de la normatividad, el diseño y la implementación de los sistemas de competencias laborales en México. Estos sistemas permiten evaluar y reconocer las habilidades y conocimientos de los trabajadores en una determinada ocupación o actividad laboral. La certificación de competencias laborales se basa en estándares nacionales y se lleva a cabo a través de evaluaciones prácticas y teóricas.

Ventajas de la certificación ante el CONOCER

La certificación de competencias laborales en el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) en México ofrece varias ventajas para los trabajadores y empleadores. Algunas de estas ventajas son:

Reconocimiento nacional: La certificación de competencias laborales en el CONOCER es reconocida en todo el territorio mexicano, lo que significa que los trabajadores pueden demostrar sus habilidades y conocimientos en cualquier parte del país. Mejora de la empleabilidad: La certificación de competencias laborales puede mejorar la empleabilidad de los trabajadores al demostrar su experiencia y habilidades específicas en una determinada ocupación o actividad Aumento de la productividad: Al mejorar la capacitación y las habilidades de los trabajadores, la certificación de competencias laborales puede aumentar la productividad de la empresa y reducir los errores y los tiempos Mejores salarios y beneficios: La certificación de competencias laborales puede ayudar a los trabajadores a obtener mejores salarios y beneficios, ya que las empresas pueden reconocer y recompensar las habilidades y conocimientos específicos de los Competitividad de la empresa: La certificación de competencias laborales puede mejorar la competitividad de la empresa al demostrar su compromiso con la calidad y la capacitación de los Ahorro de tiempo y recursos: La certificación de competencias laborales en el CONOCER se basa en estándares nacionales y se lleva a cabo a través de evaluaciones prácticas y teóricas, lo que puede ahorrar tiempo y recursos a las empresas al no tener que desarrollar sus propios programas de formación y capacitación. Reconocimiento internacional: La certificación de competencias laborales en el CONOCER también es reconocida internacionalmente, lo que puede ser beneficioso para los trabajadores que deseen trabajar en el extranjero.

Capacitación

En apconsultores hemos creado la plataforma prendaria.mx donde contamos con distintos planes de capacitación para ayudar a los valuadores, profesionales de la industria prendaria y casas de empeño a poder prepararse y certificacarse en las competencias que solicita PROFECO para poder dar cumplimiento y mejorar las condiciones del mercado, de esta forma los usuarios podrán beneficiarse de un mejor servicio.

PROFECO al ser el regulador para las casas de empeño, que además de observar que se de cumplimiento a la NOM-179-SCFI-2016 lleva el registro del Padrón de Casas de Empeño, en el cual figuran únicamente las casas de empeño que efectivamente cumplen con la ley.

Conclusión

La certificación para valuadores de casas de empeño nos brinda la oportunidad de profesionalizar los servicios de atención y valuación en la industria prendaria, a través del CONOCER.

En combinación apconsultores y prendaria.mx esperamos apoyar a la industria de casas de empeño impulsando la formación y preparación para la certificación de competencias laborales de los trabajadores mexicanos, con el objetivo de mejorar la calidad y la productividad del trabajo en el país.

José Luis R. Cerezo