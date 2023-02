Cómo se vive un día entrenando en Planet Fitness / Foto: Especial

Planet Fitness cuenta con una gran reputación y más de 2.000 clubes alrededor del mundo como el gimnasio en Querétaro en Plaza Candiles, por solo citar un ejemplo. Es un lugar apasionante de visitar porque no solo encontrarás motivos para entrenar tu cuerpo, sino que también sabrás la importancia que esto tiene para tu mente y autoestima. En otras palabras, contarás con un trabajo completo del que se sale muy satisfecho.

Lo primero que debemos decir es que en el gimnasio en Querétaro, plaza Cimatario y en todos los que forman parte de esta franquicia puedes entrenar las 24 horas del día de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos funciona de 6:00 de la mañana a 11:00 de la noche. Prácticamente, está abierto para cuando puedas y la excusa de que no tienes tiempo no aplica aquí.

El personal de Planet Fitness ha sido especialmente seleccionado para ser amable con los clientes por lo que te sentirás como en casa con tan solo llegar a la recepción.

En un día en esta franquicia de gimnasios puedes probar todo tipo de máquinas. Los últimos avances tecnológicos en entrenamiento físico lo puedes encontrar aquí. Pero no solo eso. El personal profesional de apoyo está totalmente certificado y puedes acudir a él de forma completamente gratuita.

Si eres nuevo en el gimnasio puedes pedir un recorrido a miembros del personal. Estos te ayudarán a conocer las máquinas y su funcionamiento y un entrenador te hará una demostración completa que te hará sentirte a gusto inmediatamente.

Comienza en una máquina simple y echa un recorrido al gym

Ya hablamos sobre la gran variedad de maquinarias con las que puedes contar en Planet Fitness. Te recomendamos que para comenzar el día pruebes una máquina simple y a medida que te vayas familiarizando cambies a las que te resulten más complicadas.

Con la ayuda de tu entrenador puedes hacer una rutina especial para ti. Como sabemos no todos tenemos las mismas necesidades, ni los mismos lugares por donde comenzar. El profesional te dirá qué es lo que realmente necesitas hacer para estilizar tu figura.

Puedes chequear los diferentes planes que tiene Planet Fitness y elegir el que más se adecúe a tu gusto. Visitar los baños es otra de las cosas que tienes que hacer en un día en el gimnasio. Te sorprenderás lo pulcra que están estas zonas, tanto como el área de ducha, que puedes utilizar cuando termines de realizar tu rutina.

Un entrenamiento de 30 minutos

El hecho de que no cuentes con mucho tiempo para ejercitarte no es motivo para dejar de ir al gym, por lo menos no es el caso de Planet Fitness que actualmente brinda a sus usuarios Circuito Express de 30 Minutos®.

Este entrenamiento funciona igual de bien tanto para principiantes como para quienes tienen más tiempo acudiendo a un gimnasio. A través de un sistema de “parar y continuar” guiado por una luz verde y una luz roja que te indican precisamente cuando debes hacer ejercicio y cuando debes hacer una pausa, descansar un momento y seguir con el siguiente aparato, de esta forma realizará un trabajo muy completo y en un periodo de tiempo más corto.

También puedes contar con la guía de los entrenadores que te ayudarán a diseñar el programa para aprovechar al máximo tu entrenamiento. Tal y como dice su nombre, la jornada completa este entrenamiento dura 30 minutos.

Al final de tu sesión seguramente te vas a sentir muy satisfecho, al ejercitarte de forma integral y ahorrando un poco de tiempo para que sigas con tus actividades del día.

En un día en Planet Fitness te darás cuenta de su filosofía

En un día en Planet Fitness te darás cuenta de que el trabajo no es solo entrenar tu cuerpo para lograr una mejor figura, sino también disfrutar de un ambiente sano en el que todos son bienvenidos y no se hace acepción de personas. Incluso uno de los proyectos de esta cadena es Zona Libre de Críticas®, un plan que llama a la inclusión y donde todos los miembros pasan a ser como una familia.

Cualquier barrera queda eliminada y no hay espacio para la presión. Puedes compartir tus logros con tus compañeros y hacerse eco de la importancia de la salud física y la salud mental que se puede conseguir con hacer ejercicios.