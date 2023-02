Luisito Comunica se defiende, asegura no tener necesidad de aceptar dinero del gobierno

Luego de la reciente polémica que desató en redes el nuevo video del Youtuber, Luisito Comunica, de su visita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el influencer salió a defenderse.

A través de sus redes sociales, Luisito, realizó una serie de publicaciones en las que reiteró que no recibió ningún pago del Gobierno Federal para la realización del clip, pues aseguró que no necesita tal incentivo.

“Me tomo el tiempo de aclarar todo esto porque me enferma que me tachen de vendido. Jamás he vendido ni vendería mi opinión. Afortunadamente soy una persona con muchos negocios y sin ninguna necesidad de caer tan bajo”, escribió.