Luisito Comunica ‘chulea’ al AIFA

“Muy bonito y vacío” fue como el youtuber mexicano, Luisito Comunica, calificó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en su visita la cual fue plasmada en un clip publicado en su canal de videos.

Mencionó en la misma grabación que se sintió impresionado, debido a que el aeropuerto impulsado por AMLO, se veía moderno y vacío, pues consideró que tenía instalaciones muy buenas.

Aunado a su impresión con las instalaciones, Luisito Comunica destacó los supuestos precios bajos que se pueden encontrar en el AIFA, pues en el video comentó que viajar desde ese aeropuerto hasta Cancún, podría ahorrarte más de 30 mil pesos.

“Vamos a volar de la CDMX hasta Cancún (…) la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, llamémosle, por tres boletos, era de 40 mil 203 pesos mexicanos. Estos mismos tres vuelos, saliendo del nuevo aeropuerto, me están costando 7 mil 854 pesos. Dije, me puedo ahorrar unos 30 mil pesos en vuelos”, comentó.

Momentos antes de concluir su recorrido, Luisito Comunica aclaró que no había recibido pago alguno para hablar del Aeropuerto en Santa Lucía, pues dijo también algunos defectos que este tiene como la distancia y el costo de traslado.

“La verdad, debo decirlo como es, como me pareció, está muy bien el aeropuerto, es muy bonito. Por supuesto tiene grandes contras, está muy lejos, cuesta más venir hasta acá, no está completamente en funcionamiento, pero en general a mí me ha gustado mucho, está muy moderno, esta bonito, esta eficiente. Al menos, lo que hoy vi, me gustó bastante”, dijo.