San Valentín: Cómo decir ‘te amo’ en diferentes idiomas

Por todo lo anterior, te vamos a dar una clases exprés de idiomas que te servirán para impresionar a tu crush, pareja o a quien tú quieras. Toma nota de cómo se dice “te amo” en diferentes idiomas.

San Valentín diferente

Aprender nuevas lenguas e idiomas tiene muchísimos beneficios que seguro has escuchado: promueve la agilidad mental, ayuda a un desarrollo tardío de enfermedades como Alzheimer o a tener una mejor capacidad de resolución de problemas; sin embargo, no todo en la vida se trata de obtener un mérito y algunas cosas las hacemos sólo por diversión, como aprender alto valyrio (idioma ficticio de Game of Thrones).

Las lenguas construidas son aquellas creadas a propósito y las personas que las desarrollan no sólo se inventan palabras al azar, sino que las diseñan para que suenen raras y rudas, como el klingon, o para que te hagan pensar en un idioma bonito y magistral, como el alto valyrio.

Aprenderlos no solo implica diversión y la posibilidad de socializar con personas afines, pues estos idiomas también permiten a sus estudiantes expresarse creativamente y así, poder decirle a la persona amada: “Avy jorrāelan, ¿ao ynoma dīnilūks?” (avy yorrAElan, aoinoma DÍnilucs), “te amo, ¿te quieres casar conmigo?” en alto valyrio, con un anillo en la mano; mientras que en klingon, se diría “qamuSHa”, (jaMUSH ja) y en esperanto: “mi amas vin” (mi amas ven).

Las lenguas del mundo en peligro de la UNESCO

También existen lenguas naturales que podrían parecer sacadas de la ficción, pues sus hablantes son cada vez menos, de acuerdo con el Atlas de las lenguas del mundo en peligro de la UNESCO. Por ejemplo, el hawaiano, que aunque es uno de los idiomas oficiales de la isla, está considerado en estado crítico, con una reducción de hablantes a sólo 19 mil, según datos a 2010.

El yidis, lengua europea hablada principalmente por judíos, y el navajo, lengua indígena de América del Norte, también se encuentran en este atlas y estos tres idiomas han sido recuperados por Duolingo, para acercarlos a cualquier persona que desee aprenderlos desde su teléfono, y evitar que se pierdan para siempre.