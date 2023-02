Retiran millones de botellas de Fabuloso por contaminación con bacterias

Colgate-Palmolive, el conglomerado de artículos para el hogar, anunció en un comunicado que está retirando alrededor de 4.9 millones de botellas de su limpiador multiusos Fabuloso ante el riesgo de exponer a los consumidores a una bacteria dañina, de la especie Pseudomonas.

La empresa aseguro que en sus millones de botellas de cinco olores perfumados pueden encontrarse las bacterias Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas fluorescens, que son organismos ambientales que se encuentran ampliamente en el suelo y el agua. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de Estados Unidos también emitió la alerta ante el riesgo de exposición a la bacteria.

La lista de productos afectados consta de cinco versiones del limpiador diferenciadas por sus aromas: Fresca Lavanda, Limón Refrescante, Pasión de Frutas, Mar Fresco y Flor de Primavera. La alerta sólo es aplicable a los productos que son vendidos o traídos de Estados Unidos y Canadá y en cualquier tamaño.

Fabuloso aseguró que la causa de la contaminación de las botellas está relacionada con un problema en su fabricación, que causó que no se agregara un conservante en los niveles requeridos. Los productos afectados fueron fabricados entre el 14 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023. De esas 4.9 millones de botellas, el 80% de las unidades producidas no se pusieron a la venta, es decir, unas 3.9 millones de unidades.

Las autoridades estadunidenses afirmaron que las personas que tengan este producto, se comuniquen con Colgate-Palmolive para obtener un reembolso completo o un producto de reemplazo gratuito, así como obtener un desecho seguro.

La bacteria Pseudomonas aeruginosa es un patógeno que se encuentra comúnmente en ambientes naturales, como agua, suelo y plantas. Sin embargo, también puede ser una causa importante de infecciones hospitalarias en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Esta bacteria es conocida por su resistencia a los antibióticos y puede causar una amplia variedad de infecciones, incluyendo neumonía, infecciones de piel y ojos, infecciones urinarias y sepsis.

En tanto, la bacteria Pseudomonas fluorescens que se encuentra comúnmente en suelos y agua, y no es patógena y puede tener un papel importante en la salud de las plantas como un agente de control biológico para combatir enfermedades de plantas y para promover el crecimiento de cultivos. Sin embargo, también llega a tener afectaciones en personas con sistema inmunológico débil.

So all Fabulosos are on recall but there is no information about it at all. No statement, nothing. Yet their products are still on the shelves even though we can’t buy them, I tried to in two different cities. @CP_News @Walmart @WalmartInc pic.twitter.com/VpaVwblw4C

— Nina (@SickJazz) February 5, 2023