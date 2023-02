La solución completa para editar documentos PDF con plantillas

Las nuevas tecnologías y la rápida digitalización del trabajo administrativo, hizo que el formato de archivo más utilizado en el mundo sea el PDF (Portable Document Format). Este tipo de documento, creado en 1993, permite presentar los archivos de forma consistente en los diferentes sistemas operativos y en distintos dispositivos electrónicos.

Desde el día de su creación, su popularidad ha crecido exponencialmente, sobre todo porque ofrece una serie interesante de beneficios. De hecho, el PDF es fácil de usar sin necesidad de descargar software adicional. Asimismo, es un formato seguro porque puede ser protegido con contraseñas y permisos para que no pueda ser modificado sin previa autorización. Por último, el PDF es un archivo de alta calidad que mantiene su formato y calidad original sin importar qué dispositivo se use.

Gracias a su utilidad y versatilidad, con el transcurso del tiempo, los desarrolladores crearon editores de PDF para proporcionar herramientas de modificación y edición cada vez más complejas y completas. Entre los más reconocidos están Nitro Pro, Adobe Acrobat, Foxit Phantom PDF y Ableword.

No obstante, las funcionalidades interesantes implementadas por estos editores profesionales, es necesario resaltar que también presentan algunas deficiencias. Algunos de ellos no permiten resaltar el texto de manera precisa o no permite agregar marcas de aguas y otros no incluyen las herramientas para agregar anotaciones o agregar archivos.

Todo ello no es más un problema desde que llegó al mercado PDFelement.

La revolución de PDFelement

Muchos de los trabajadores que utilizan a diario los archivos PDF tienen exigencias especiales que no podían ser satisfechas por los comunes editores de PDF. Es por eso que los desarrolladores de Wondershare crearon PDFelement, un software editor de PDF que ofrece una gran variedad de herramientas y funcionalidades para modificar estos tipos de documentos y añadir plantillas de PDF.

Este editor se ha convertido en poco tiempo en la solución más fácil de usar para modificar, convertir, firmar y organizar PDF desde cualquier dispositivo electrónico, ya sea computador o teléfono celular. Todas las necesidades de los trabajadores se satisfacen con PDFelement

De hecho, abrir y convertir documentos de gran tamaño en formato PDF se ha transformado en una tarea sencilla y fácil de llevar a cabo. Vistas la gran cantidad de herramientas incorporadas por el editor, no sorprende que la eficacia y el ahorro de tiempo sean los pilares más importantes para PDFelement.

Las funcionalidades profesionales de PDFelement

Trabajar de manera inteligente hoy es posible gracias al software potente y profesional PDFelement. Con el editor más popular del momento, modificar cualquier tipo de PDF es fácil y sencillo.

Su interfaz intuida, creada no solo para satisfacer las necesidades de los profesionales, sino también para los novatos, incluye una serie de funcionalidades muy útiles y de simple uso como vamos a ver a continuación.

Editar PDF

Una de las herramientas más amadas es el editor de PDF. Con esta funcionalidad no solo es posible agregar textos, imágenes o anotaciones, sino que también se puede cambiar el tamaño, fuente y hasta el contenido del PDF.

Con todas las herramientas proporcionadas por PDFelement, el PDF se transforma en un Word, fácil de editar. Vas a poder corregir errores tipográficos o añadir nuevos párrafos cambiando cualquier elemento integrado en el documento.

Asimismo, para proteger el archivo basta un clic. El mismo proceso permite agregar una marca de agua, logotipo o imagen que ayuden a construir la imagen de tu marca o empresa.

Plantilla PDF

Personalizar tu PDF es cada vez más sencillo gracias a las numerosas plantillas ofrecidas por PDFelement. Con un par de clic vas a poder acceder a un amplio catálogo de plantillas multiuso entre las cuales elegir en función de tus exigencias para luego modificarlas y usarlas como más prefieres.

Desde calendarios, planificadores, tarjetas de invitación hasta currículos, listas y facturas, cualquier tipo de plantillas que necesites, lo encontrarás en PDFelement ya sean plantillas gratuitas o profesionales.

De hecho, cada elemento puede ser fácilmente modificado, desde los colores, los diseños, las fuentes y hasta el detalle más pequeño como los formularios. Todo elemento presente en la plantilla es creado para garantizar la máxima personalización.

Combinar y dividir PDF

Por último, otra funcionalidad increíble de PDFelement es aquella que permite combinar y dividir documentos. ¿Cómo?

Con la herramienta “Añadir” vas a poder agregar páginas enteras extraídas de otros PDF o solo pequeños párrafos o imágenes que necesitas integrar. Por lo contrario, si quieres organizar de manera eficaz y eficiente el documento PDF, eliminando parte de la información porque no las consideras necesarias, podrás utilizar la función de dividir páginas que separa parte del contenido del PDF para que luego las puedas cancelar o añadir a otro PDF.

Conclusión

Hoy en día, poder editar los documentos PDF es parte del trabajo de todos los días. Para ello es fundamental contar con un software de edición que sea completo y sencillo de usar. Estas ventajas y muchas más ofrece PDFelement.

Sus funciones avanzadas y la gran variedad de herramientas para editar, convertir, proteger y hasta crear plantillas personalizables, hace que este editor PDF sea uno de los más populares y descargados hasta el momento.

Todas sus funcionalidades son muy valiosas, por lo que trabajar y modificar un PDF con PDFelement se ha transformado en una tarea simple y rápida.