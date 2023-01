My Life el nuevo proyecto de Fer Sosa con el que ha conquistado YouTube

La modelo profesional, presentadora de televisión e influencer uruguaya Fernanda Sosa, recientemente, lanzó su canal en la plataforma de videos YouTube, al que denominó ‘My Life’, en el que, sin filtros, muestra a sus miles de suscriptores, su polifacética vida y les invita a conocer el mundo.

“Quiero mostrarme tal cual soy, este es mi canal, mi espacio, mi vida y quiero que ustedes sean parte de mi día a día, cocinaremos juntos, podrán disfrutar de los eventos y reuniones a las que asistiré, y sobre todo los viajes, amo viajar”, expresa Fernanda, quien además fue ganadora del concurso de belleza Miss Atlántico Uruguay en el año 2009.

Hasta la fecha la youtuber uruguaya, residenciada en los Estados Unidos desde hace 4 años, ha visitado las ciudades de Los Angeles, New York y Miami, mientras que en su viaje al viejo continente paseo por las principales ciudades de Italia. Sosa suele estar acompañada en sus videos por su mascota, París, un perro de la raza Poodle. “París es mi vida, es mi todo, es mi soporte emocional”, mencionó.

A la ciudad de New York, la youtuber le ha dedicado tres episodios de su podcast, en los que ha mostrado la belleza e historia de los sitios más emblemáticos de la ‘Gran Manzana’, como el Central Park, el puente de Brooklyn que enlaza a la isla de Manhattan con New York, Time Square, la zona comercial de SoHo, el edificio Dakota lugar donde residía y fue asesinado el artista John Lennon, y compartió con sus seguidores la experiencia de subir al rascacielos más famoso de New York, el Summit One Vanderbilt, degustar un hot dog, una pretzel y un helado.

En Italia, Fer Sosa visitó Capri, Toscana, Florencia, Roma y El Vaticano, ciudades en dónde logró disfrutar de paisajes naturales, de su belleza arquitectónica, como el Castillo de Velona, el Coliseo de Roma y otras edificaciones construidas por el Imperio Romano en lo que hoy día es el casco histórico de la capital italiana. La youtuber también visualizó obras de arte de Sandro Botticelli, la escultura de David de Miguel Ángel y las innumerables piezas artísticas en la plaza y en la Basílica de San Pedro.

El proyecto audiovisual también incluye la participación de algunas personalidades del mundo del espectáculo, moda y deporte. El primer invitado en ‘My Life’, ha sido el peleador de artes marciales mixtas, el uruguayo Gastón “El Tonga” Reino, con el que Fernanda compartió una sesión de entrenamiento y una nutrida entrevista.

Para la producción de sus contenidos, la influencer recibe el apoyo de un equipo de trabajo profesional en el área comunicacional, con el que ya tiene planificado realizar una gira por Uruguay con la finalidad “de que todo el mundo pueda conocer mi país, en especial la región de Punta del Este, su cultura, sus tradicionales comidas, creo que es algo muy atractivo para todas las edades”, manifestó.

Si desea disfrutar de los vídeos de la uruguaya Fernanda Sosa suscribase a su canal de YouTube https://youtube.com/@FernandaSosa, además puede seguir sus cuentas personales en Instagram @fersosaoficial y en Facebook con el usuario @fernandasosaok