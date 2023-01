Conoce a la Dra. Marijose Mayés, la odontóloga influencer preferida de muchos famosos

“No hay nada más bello que hacer lo que te gusta, dedicarte a lo que has soñado, y que todo lo que hagas, lo hagas bien desde un inicio” con estas palabras tan bellas y transparentes nos comienza a hablar de su vida, la doctora Mayes, que hoy en día se da conocer como una profesional comprometida y disciplinada, quien cuenta con más de diez años destacando en el área de la odontología también lo hace ahora en las redes sociales.

Además, su trato afable, humano y personalizado es lo que ha llevado a la doctora Marijose Mayés a convertirse en la odontóloga preferida de las grandes celebridades no solo de su país, México, si no de muchísimos más. Su éxito se lo debe a la buena relación entre médico y paciente. Es por eso por lo que, a base de mucho esfuerzo, determinación y entereza, ha logrado destacarse en el área odontológica.

Proviene de una familia humilde, pero sumamente honrada y trabajadora, quienes siempre le inculcaron principios, valores y amor al trabajo.

Lo que en efecto, con tenacidad y mucho esfuerzo le permitió graduarse con honores de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y con cursos en endodoncia, odontopediatría y armonización orofacial; dejando en claro que en su camino siempre estuvo la meta de aprender y sobresalir.

Nos comenta que desde mucho antes de entrar a la universidad, mientras estaba en la prepa en sus tardes trabajaba de asistente dental. Es decir, y, que después de ir a la escuela, de tener una exhaustiva jornada académica, iba a trabajar de asistente a un consultorio odontológico demostrando un enorme apego a la profesión, la cual que más adelante la iba a ver sobresalir, pero su interés por la odontología no solo se remonta a esa época nos cuenta que desde muy pequeña le encantaba ir al dentista.

“Todo del consultorio me llamaba la atención, el olor a menta, la higiene y que todo siempre estaba limpio y reluciente y de pequeña fui una niña muy pero muy hiperactiva, curiosa y siempre me llamaron la atención todo ese tipo de cosas. Nos cuenta la Dra. Mayes

También nos relató que fue fundamental el consejo que le dio su mamá antes de elegir una profesión, “Cómo era una carrera que es muy práctica y donde se trabaja con saliva, sangre y sobre todo con la salud bucal; me aconsejo que trabajar de asistente dental sería una muy buena opción”, Luego de tomar ese consejo y ponerlo en práctica pues tuve sí una manera decirlo una prueba final que paso en un día en el trabajo, el odontólogo a quien asistía sacó un molar lleno de sangre y lo puso en la palma de mi mano (obvio con guantes) y quedo sorprendido que siendo tan joven no tuve ninguna reacción al respecto, es más él esperando un poco de rechazo de mi parte en vista de la escena se encontró nada más que con una gran emoción y en mi interior me sentí completamente decidida, solamente pensé a esto es a lo que quiero dedicarme toda mi vida!

