¿Ya se vendió? Escorpión Dorado es criticado por colaboración con Claudia Sheinbaum

En redes sociales, el conocido personaje, “Escorpión Dorado”, ha causado revuelo, pues se filtró una supuesta colaboración entre el Youtuber y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ante las imágenes filtradas, los usuarios de redes comenzaron a especular sobre la presunta colaboración, pues señalaron que se trata de una manera en la que la Gobernante busca, supuestamente, limpiar su imagen.

Esto, debido a los últimos temas escabrosos que ha enfrentado la precandidata a la presidencia por Morena, por lo que aseguran, busca rectificarse ante la población más joven, a lado de una figura conocida como

Incluso, tras darse a conocer las imágenes del personaje de redes y la funcionaria, comenzaron a surgir noticias sobre la cantidad de dinero que supuestamente Sheinbaum le pagó al “Escorpión”, pues aseguran, la Jefa de Gobierno entregó más de tres millones de pesos por la colaboración.

Tras esto, el personaje, “Escorpión Dorado”, se pronunció al respecto y aseguró que no le dieron “ni para la gasolina”, y aseveró que los comentarios sobre el supuesto pago son falsos.

“Ni para la gasolina, igual que todos mis invitados desde años, igual no sabias pero a eso me dedico, a entrevistar gente, a cuestionarlos de frente con los h*evos que me caracterizan. No como tú que ni me arrobas y levantas falsos al más puro estilo de la política”, contestó a una usuaria.