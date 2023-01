Ramón García el Personal Trainer más solicitado en Miami

Nativo de la ciudad de Caicó, al sur de Brasil, Ramón García da Silva, se ha convertido en el Personal Trainer más solicitado en Miami, gracias a su profesionalismo y a la alta efectividad de sus rutinas que imparte a diario en los más reconocidos gimnasios del sur de la Florida.

García quien desde niño se apasionó por los deportes, inició estudios de administración en la Universidad Paulista (UNIP) en Sao Paulo, en el último año de la carrera decidió cambiar su dirección pues asegura que “sentía que algo me faltaba y que no me sentía completo pues no estaba en el área que realmente me hacía feliz, que era la educación física”, menciona que iniciar una nueva carrera en la universidad, ahora la de educación física, “significó un desafío enorme para mi. Decidí que debía seguir el camino que me hiciera feliz y decidí cambiar completamente el rumbo de mi vida, reconozco que la administración me enseñó muchas cosas que aún puedo aplicar en mi carrera de entrenador personal”.

Luego de recibir el título de licenciado en educación física de la Universidad Paulista (UNIP), García inicia su experiencia laboral impartiendo clases de gimnasia en las modalidades de step, alongamiento, ABS sesión, entre otras. La llegada del entrenador personal brasileño a los Estados Unidos se dio por una oportunidad familiar a través de una empresa multinacional estadounidense con base en San Paulo que decidió mudar sus oficinas a Miami.

El Personal Trainer comenta que su adaptación a una nueva vida en los Estados Unidos “fue muy tranquila, tuvimos la facilidad de venir legalmente a este país con oportunidad de trabajar y comenzar a desarrollar mi carrera de entrenador personal en una ciudad en donde las personas se preocupan por mantenerse en forma y saludables”.

Ya en tierra americana, García se formó y certificó como Personal Trainer en la National Federation of Professional Trainers (NFPT), destaca que su formación académica en Brasil, “donde aprendemos de todo, desde las partes de las células (citología), biomecánica, anatomía, nutrición, entre otras especialidades, fue fundamental para poderme certificar en Estados Unidos, logrando una suma fantástica en mi vida profesional”.

En la actualidad, Ramón García da Silva, trabaja por su cuenta, visita diariamente varios gimnasios en los distritos financieros de Brickell y el Downtown, y en la ciudad de Coral Gables, su profesionalismo le ha permitido ganarse una alta credibilidad en cientos de personas, entre ellos varias personalidades del mundo del espectáculo como Pabllo Vittar (@pabllovittar), Rombai (@Rombai), MaR1anny (@marianny1616) Suro Solar (@surosolar), Barbie Muriel (@Barbiemuriel, Luke Atme (@Imlukeatme) y Aretuza Lovi (@aretuzalovi).

El éxito de García en los Estados Unidos le ha llevado a ser un referente para los latinoamericanos que desean ser Personal Trainer, a ellos les envía un mensaje, “mi consejo para cualquiera que quiera ser entrenador es que disfrute lo que hace, que realice su trabajo con pasión y nunca se rinda, aunque a veces no sea fácil. Así es esta profesión, recuerdo que antes de terminar mi graduación en Brasil ya estaba buscando experiencias y prácticas fuera de mi zona de confort y así fue como empecé a entender lo que realmente quería hacer en mi vida y hoy estoy aquí”.

En un futuro próximo, el Personal Trainer brasileño tiene en sus planes aperturar un estudio fitness en Miami para poder recibir a todos sus alumnos en un mismo lugar y brindarles atención personalizada, “al abrir mi propio estudio voy a optimizar mi tiempo y principalmente dar más atención y cuidado a mis alumnos. Hablando de mis futuros clientes, puedo decir que me encanta el público femenino, quiero seguir trabajando muy fuerte con ellas”, finalizó.

Para contactar o conocer más sobre el Personal Trainer más solicitado en Miami puedes seguirlo en sus redes sociales @ramongarciafit en Instagram y en Facebook como Ramón García.