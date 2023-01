Amadeo Llados: su propósito es impactar millones de vidas y dejar un legado

El coach español de 31 años Amadeo Llados, quien actualmente reside en Estados Unidos, adelanta que para el 2023 su objetivo es impactar millones de vidas y para eso ha recurrido a la ayuda de sus seguidores, para que lleven su mensaje a más gente a cambio de un porcentaje.

lladosfitness recordó que a los 22 años determinó perseguir su pasión, el fitness. “En 2015 tenia tan solo $50 en mi cuenta de banco, trabajaba de fregaplatos y obrero en la construcción. Decidí trabajar duro y ahorrar, empecé a invertir todo mi dinero en conocimiento, en coaches y mentores que estaban donde quería llegar, esto me cambió radicalmente la vida en tan solo tres años. En 2018 me convertí en Millonario como coach online fitness, pero lo más importante en estos años ha sido los cientos de vidas que he impactado y cambiado a través de mis redes sociales y de mi coaching”.

De sus influencias, Amadeo Llados contó “un día encontré a Zyzz en YouTube y fue él quien me hizo creer que yo también podía un día tener el físico y la vida de mis sueños”. “Él me hizo cambiar el mindset, dejar de lado a todo el mundo, centrarme en mí y sacrificarlo todo por seis años”.

Al hablar de sus desafíos, lladosfitness mencionó “mis momentos más difíciles son los más importantes porque son los que han forjado al Llados de hoy”. Y de sus satisfacciones, dijo “lo que más satisfacción me provoca es ayudar a otros que estaban en mi situación a salir de ello”.

Amadeo Llados manifestó “vivo por mis followers, cada día me levanto y pienso como puedo ayudar y esto me ha llevado a vivir la vida de mis sueños como coach online fitness”. “No me visualizo sin ayudar a otros a elevarse de nivel, es lo que me levanta cada día, ayudar a otras personas que están perdidas, sin buenos hábitos, en el alcohol, en un cuerpo que odian, sin ingresos, por eso mi objetivo es elevar el mindset, hábitos, fitness e ingresos de todos aquellos que quieren cambiar”.

“No solo he cambiado el cuerpo a cientos de followers, sino que después a muchos les enseñe a crear su propio negocio online de coaching y a enseñar lo que han aprendido”. “Cientos de empleados han escapado del sistema y ahora son libres financieramente, ayudando a los demás como coach online”.

Al recomendarles a las personas que quieren bajar de peso, lladosfitness dijo “que contraten un coach que sepa, claramente ellos no han descifrado como perder peso”. “La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo, un coach te llevara a tu destino y te ahorrará años y en muchas ocasiones nunca lo lograrías sin él”.

Sobre los emprendedores, Amadeo Llados expresó “considero que un emprendedor es una persona que nunca se rinde, que es impulsado por el progreso”. “A quienes buscan emprender les aconsejaría que empiecen ya, que no esperen el momento adecuado para tener todo perfecto, porque eso nunca llega, ya que el emprendimiento se aprende mientras se ejecuta, además es importante rodearse de personas adecuadas, e invertir el dinero en conocimiento”.

De lo que más disfruta de todo lo que ha logrado hasta el momento, lladosfitness declaró “la libertad de ser yo mismo, hacer lo que quiera y ayudar a los demás a diario”.

Redes sociales:

Instagram:

@lladosfitness

@tu1millon

YouTube:

Llados 600k – https://youtube.com/@Lladosfit

Tu1millon 105K – https://youtube.com/@tu1millonoficial

TikTok:

@lladosfitness

@tu1millon