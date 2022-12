Los 5 mejores rituales para Año Nuevo

El Año Nuevo es el tiempo ideal para trabajar por las metas que nos hemos planteado para el nuevo ciclo y es un momento tan lleno de esperanza que hay personas que recurren a rituales especiales.

1. 12 uvas

En muchas partes del mundo es una tradición que, al sonar las 12 campanadas que anuncian la llegada de la medianoche y el inicio del año, se consumen 12 uvas y mientras comes cada una se pide un deseo o se piensa en aquello que deseamos conseguir durante el nuevo ciclo. El objetivo principal es tener 12 meses de buena suerte y prosperidad.

2. Para el amor

Uno de los rituales más comunes y efectivos para quienes buscan a su media naranja es meterse debajo de una mesa durante los primeros segundos del 1 de enero. ¿Por qué funciona? Hay quienes aseguran que esto es una manera de atraer a otra persona que también busca el amor.

3.Para el dinero

Comer lentejas, ponerlas en algún lugar de la casa o portarlas en los bolsillos es otro de los rituales de fin de año. En Italia las lentejas simbolizan la riqueza y el dinero. Una leyenda dice que este ritual de fin de año proviene del Imperio Romano, donde presuntamente se creía que entre más lentejas se comieran más riqueza vendría.

4. Para viajar

Seguramente has visto a algún amigo o familiar darle la vuelta a la manzana con una maleta y no, no está loco. Esta es una de las tradiciones más comunes para quienes buscan atraer y multiplicar sus viajes a lo largo del año. Si quieres aplicarlo, deberás correr cuando el reloj marque las 12 de la noche y hacerlo lo más lejos que puedas; esto con el objetivo de conocer nuevos países y culturas.

5.Ropa interior de colores

Una costumbre muy popular es la de portar ropa interior de colores específicos para recibir el Año Nuevo.

Bajo este ritual, se acostumbra usar ropa interior de color amarillo para atraer el dinero y la abundancia o de color rojo para atraer el amor.