El peligroso sol de México. Cómo detectar enfermedades cutáneas a tiempo, utilizando un teléfono inteligente

¿Sabía que el riesgo de desarrollar un melanoma se duplica si ha tenido cinco quemaduras solares en su vida? ¿Y que una cama de bronceado puede ser más peligrosa que fumar? La piel es el órgano más grande y, en cierto modo, el más subestimado. A menudo ignoramos los lunares que crecen o las manchas de la edad, aunque pueden provocar problemas graves. Le relatamos a quién afecta, por qué México está en riesgo y cómo puede realizar un autodiagnóstico de alta precisión, utilizando un teléfono inteligente.

¿Qué tan comunes son las enfermedades cutáneas?

Mucho más grave de lo que puede parecer. Verrugas, papilomas, herpes, psoriasis, acné, eczema, dermatitis… Alrededor de 25 por ciento de la población mundial tiene enfermedades cutáneas. Y eso no significa que el otro 75 por ciento no se enfrentará a ellos.

La más peligrosa de las enfermedades cutáneas es el cáncer. Los casos de cáncer de piel han incrementados drásticamente en las últimas décadas y ahora ocupa el desafortunado primer lugar entre todas las enfermedades oncológicas. Anualmente se registran hasta 3 millones de casos de esta enfermedad a escala mundial.

Existen tres tipos principales de cáncer de piel: el carcinoma de células basales, a menudo curable, el carcinoma de células escamosas y el peligroso melanoma. Se desarrollan de forma diferente, pero comienzan de la misma manera: con formaciones inusuales.

Son fáciles de detectar, porque podemos examinar nuestra piel. Hay un 95 por ciento de posibilidades de recuperación de cualquier cáncer de piel detectado en su estadío temprano. Pero lo complicado de la enfermedad es que, al principio, los lunares extraños o las manchas de la edad casi nunca duelen, y pensamos que no hay nada malo en ellos. Y los jóvenes suelen ignorarlos por completo: “¡el cuerpo es fuerte, puede arreglárselo por sí mismo!”.

El cáncer de piel se ha vuelto mucho más joven. Mientras que la enfermedad solía ser típica de personas mayores de 60 años, ahora se detecta regularmente en personas de 20 a 30 años. La Fundación Mexicana para la Dermatología afirma que la buena parte de la población ya ha recibido entre 50 y 80 por ciento de la radiación solar a los 20 años a la que estaría expuesta en su vida si se hubiera tomado más en serio el asunto.

Los que corren mayor riesgo son aquellos que pasan mucho tiempo al sol y en las camas de bronceado, ya que son una potente fuente de la radiación ultravioleta. Casi todos nos hemos “quemado” en la playa al menos una vez de pequeños. ¡Resulta que una sola quemadura solar severa a esa edad duplica el riesgo de padecer un melanoma décadas después!

Las personas con un sistema inmunitario débil, piel clara y predisposición genética también están en riesgo. Y México, por su situación geográfica y su clima, está en la zona roja.

Por qué los mexicanos deben cuidar más la salud de su piel

Hay varias razones, naturales y sociales, por las que los mexicanos están especialmente expuestos a las enfermedades cutáneas.

Soleado y alto

México tiene 203 días soleados al año, y otros 104 días cuando hay raras nubes en el cielo. Solo hay 57 días nublados. Esto significa que nuestra piel está expuesta a la radiación ultravioleta y a la radiación solar durante casi 85 por ciento de todo el día.

La ciudad de México está situada en una meseta a 2250 metros sobre el nivel del mar. Estar 2 km más cerca del sol significa que se recibe 20 por ciento más de la radiación solar, lo que supone 1 por ciento por cada 100 m.

Los estereotipos funcionan

“Tenemos la piel oscura, así que no hay nada que temer”

Los latinoamericanos tienen un menor riesgo de melanoma a lo largo de su vida: 0,6 por ciento frente a 2,6 por ciento de las personas de piel clara. Pero todo lo que supere 0 es un riesgo, y solo se trata del melanoma: los otros dos tipos de cáncer de piel son mucho más comunes.

Las personas de piel oscura tienen menos probabilidades de “quemarse” al sol, por lo que les puede dar la idea engañada de algún tipo de protección especial contra los rayos solares. Pero no existe.

“Llevamos generaciones viviendo aquí: tenemos protección a nivel genético”.

Desgraciadamente, nuestro cuerpo no produce antígenos contra la radiación ultravioleta o la radiación solar. Por el contrario, cuanto más tiempo esté nuestra piel expuesta a la luz solar directa, mayor será el riesgo de sufrir enfermedades.

“Si no duele, no es un problema”

Se trata de un estereotipo peligroso y bastante común. Divide todas las enfermedades en graves y leves según los criterios “hay riesgo de discapacidad o no”, “causa dolor intenso”, “reduce calidad de vida”. Si la respuesta es “no” en todos los casos, la enfermedad suele tratarse como “cosmética”: “Así que solo es una mancha en la piel. Es como un mordisco desigual, es aún más insignificante”.

“El bronceado indica al alto estatus”

Se trata de un cambio de modas: antes el bronceado se consideraba un signo del pueblo llano. Ahora se ve como algo bonito, pero hágase la pregunta: ¿es la “imagen” más importante que su salud y su vida?

Falta de diagnóstico

Hay una escasez mundial de dermatólogos: en promedio, solo hay 35 por cada 1.000.000 de personas. En la India, hay unos dos para la misma cantidad de personas. Pero incluso el promedio mundial es muy bajo, y aún más en los países “del grupo de riesgo”.

En México, cada año se diagnostican unos 12.000 casos de cáncer de piel. Como suele ocurrir con la detección de enfermedades, esto es la punta del iceberg. Se cree que uno de cada cinco (!) mexicanos tiene carcinoma de células basales. La buena noticia es que esta formación se desarrolla lentamente, y en 99 por ciento de los casos no da metástasis.

La oncología de la piel detectada de forma oportuna salva vidas y ahorra considerable dinero en el tratamiento. Por ejemplo, el costo del tratamiento del melanoma temprano se reduce a 20-50 mil pesos al año frente a los 500 mil de los casos avanzados.

Cómo examinar su piel sin salir de casa

Como ya hemos dicho, los dermatólogos están a peso de oro. No se puede conseguir una cita para su consulta de hoy para mañana: el tiempo de espera es de 1 a 2 meses en promedio. Además, no puede ir al médico con cada nuevo lunar o peca. Y no tiene por qué hacerlo: hay una forma mucho más cómoda, y es igual de precisa (si no más). Es Skinive.

Qué es Skinive y por qué puede confiar en él

¿Tiene un teléfono inteligente? Así podrá comprobar de forma independiente si su lunar es peligroso.

Skinive es una aplicación móvil de autoexamen de la piel que funciona sobre la base de la inteligencia artificial (IA). Los desarrolladores entrenaron la red neuronal con decenas de miles de imágenes de diversas enfermedades cutáneas. Skinive tiene una precisión diagnóstica de 95 por ciento, que es el nivel de un dermatólogo profesional.

La aplicación puede identificar casi con precisión unas 50 enfermedades cutáneas, tales como verrugas, papilomas, herpes, micosis de la piel y las uñas, melanoma y lentigo, cánceres de células escamosas y de células basales a partir de fotos.

Skinive recibió la marca oficial CE y cumple con todos los requisitos reglamentarios para el software médico. La aplicación utiliza tecnología clínicamente probada, como demuestra el certificado de calidad ISO13485.

La eficacia de Skinive fue probada por cientos de miles de usuarios, entre ellos terapeutas, dermatólogos y cosmetólogos. La red neuronal analizó más de 650.000 patologías cutáneas, revelando decenas de miles de enfermedades.

La aplicación no recopila ni almacena datos personales. Y la información procesada por el asistente de la IA está protegida de forma segura. La empresa no la revela a los terceros y la almacena de forma encriptada en los servidores de los principales proveedores del mundo: Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Skinive indica con precisión de una enfermedad, pero no la diagnostica y no sustituye a un médico. El servicio le ayuda a prestar atención de forma oportuna a una formación de piel potencialmente peligrosa. Por el contrario, es una buena manera de ahorrar dinero en servicios médicos si una mancha dudosa resulta ser un lunar común.

¿Quién puede beneficiarse de Skinive?

Cualquiera que tenga lunares, verrugas, pecas, puntos y todo tipo de formaciones oscuras en la piel. Es decir, la gran mayoría de la gente.

Una marca de nacimiento puede parecer inofensiva, después de todo, la tiene toda la vida. Le recordamos: “no duele” ≠ es seguro. A veces, un lunar que ha estado con una persona desde su nacimiento puede convertirse en melanoma.

Esto es lo que debe alertarle:

mancha asimétrica: una parte difiere en forma de la otra;

bordes desiguales del lunar con bordes irregulares;

heterogeneidad en el colol de la formación, de 2 o más colores;

lunar mayor de 5 mm;

crecimiento significativo de la mancha en los últimos meses.

Cómo funciona Skinive

La aplicación puede descargarse gratuitamente en los mercados oficiales de Android y iPhone. Instálelo y ábralo.

Registro

Cuando se registre, Skinive aclarará los datos generales necesarios para evaluar sus imágenes con mayor precisión: sexo, edad, tipo de piel y fototipo. Hecho, ¡puede usarlo!

Imagen

Antes de tomar la foto, Skinive le pedirá que marque la ubicación de la zona de la piel que se va a fotografiar en un modelo humano en 3D, de nuevo, para mejorar la precisión. Ahora puede tomar una foto o cargar un archivo desde la galería de su teléfono.

Para que la detección sea lo más correcta posible, tome las fotos en buenas condiciones de iluminación. Asegúrese de que la cámara enfoque con precisión la superficie de la piel.

Resultado

La red neuronal procesará la foto en 5-7 segundos y dará su veredicto. Se trata de una escala visual con una flecha que indica el nivel de riesgo para la salud. Para los lunares inofensivos, el valor estará en la zona verde. Además de la escala Skinive muestra las tres opciones más probables para su caso. Un clic abrirá sus descripciones detalladas. Los resultados de sus comprobaciones se almacenarán en la pestaña “Inicio”.

Si la aplicación indica un alto riesgo a partir de varias fotos de una formación, acuda al médico con urgencia.

¿Con qué frecuencia debe analizarse la piel?

Los desarrolladores de la aplicación aconsejan enviar fotos de las zonas de interés a un dermatólogo de la IA para que las evalúe cada semana. Especialmente si la formación:

– sangra;

– duele;

– pica;

– crece;

– se descama.

Muchas enfermedades de la piel progresan rápidamente. Para detectar y tratarlas de forma oportuna, es conveniente realizar autoexámenes periódicos. También es rápido y cómodo: todo lo que necesita es un teléfono inteligente y acceso a Internet.

La versión básica de Skinive incluye 10 controles al mes. Los controles adicionales pueden obtenerse como regalo al completar tareas sencillas o comprarse. La versión Pro ofrece controles ilimitados, una cámara AI y la posibilidad de compartir los resultados en formato PDF. Solo cuesta 20 pesos por semana si paga el acceso anual.