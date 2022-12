DJ MABOY desde Monterrey para Tokio

Maboy sigue posicionándose a nivel internacional, pues el mes pasado se presentó en por primera vez en Tokio deleitándolos con su estilo único en el Techno.

Para Dj Maboy es un logro más pues es la primera vez que toca en el continente Asiático, ya que ha tenido la fortuna de pisar múltiples escenarios en gran parte de México, Estados Unidos y Europa.

Diego Andrade es un mexicano de 28 años, que su gusto por la música empezó desde muy niño, tomando clases de guitarra, batería, piano etc… a pesar de que no tuvo estudios profesionales de música, siempre ha estado en constante preparación tomado múltiples cursos de producción, teoría musical, entre otros.

Su proceso como Dj inició por su gusto de hacer pasar un buen rato a sus amigos, “toda la vida me ha gustado hacer que las personas pasen un buen rato, ya sea organizando fiestas, armando planes o lo que sea. Cuando descubrí mi interés por la música y conforme fui involucrándome en diferentes áreas, finalmente descubrí el arte de mezclar, producir tu propia música, es como me di cuenta que era la mejor manera en la que podía expresar mi pasión por la música y hacer que todos la pasarán muy bien. Creo que algo que me ha ayudado mucho en todo el proceso es que cada vez que lo hago, lo hago como si fuera la última vez y meto todo mi corazón y cerebro en hacerlo con mi 100 por ciento”, cuenta.

“Siempre fue mi sueño hacer a otras personas hacer sentir lo mismo con la música”.

Maboy se presentará en diferentes ciudades como Atlanta, Querétaro, Aguascalientes, León, Mérida, Guadalajara y entre otras ciudades las cuales estaremos pendientes para poder disfrutar de su música.