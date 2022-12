Rafael Arévalo, el fotógrafo de las celebridades

El reconocido fotógrafo venezolano Rafael Arévalo quien convirtió su pasión en su profesión habló de su participación en el proyecto “Inclusión por el Mundo”, a cargo de la Fundación Manos Misioneras.

“Fue una experiencia inolvidable poder fotografiar a niños con Autismo, Síndrome de Down y también a sus madres, a fin de ponerle cara a quienes suelen ser rechazados socialmente por sus condiciones”. “El objetivo es claro: darlos a conocer y visibilizarlos para lograr la verdadera inclusión”. “También, he apoyado con mucha emoción a otras organizaciones como es el caso de @integra3s_, @teamhuanitymiami, entre otras”.

@arevalosphotography comentó que sus logros profesionales van más allá, de ser considerado el fotógrafo de celebridades como la cantante Gloria Estefan, el periodista cubano Ismael Cala, las actrices Gaby Espino y Ximena Duque, la presentadora de televisión, periodista, locutora, escritora y actriz de teatro Carolina Sandoval, el actor Julián Gil, entre otros, ya que impulsa promoviendo proyectos de responsabilidad social para visibilizar a los más necesitados. “No hay foto sin alegría, no hay pasión sin inclusión”. “En una oportunidad, conocí a un muchacho con Asperger y que toda su vida ha soñado con dedicarse a la fotografía, lo invite a mi estudio sin pretensiones, durante su visita, le di algunas recomendaciones, le mostré cámaras y equipos, incluso hubo una modelo para tomar fotografías; él no solo disfruto la experiencia, también reconoció sus capacidades y confirmó su pasión por la fotografía, y además entendió que tiene todo para hacerlo, fue un día muy especial y feliz para mí, al saber que pude ayudarlo a romper miedos y saber que lo que quiere lo puede lograr”, recordó.

Rafael Arévalo con más de 10 años de trayectoria profesional ha tenido la oportunidad de capturar retratos, paisajes, productos, arte, moda y más, un proyecto lo ha llevado a otro, y el resultado de su trabajo le ha abierto nuevas puertas que le han permitido explorar su talento y reinventarse de forma constante.

Desde 2015, vive en EEUU, país al que llegó en busca de nuevas oportunidades, y sin mayores pretensiones, al inicio realizó diversos oficios y trabajos, pero su talento tras el lente, no tardó darle frutos, convirtiéndose en uno de los fotógrafos más buscados del país, por lo que constantemente se encuentra en movimiento atendiendo diversos compromisos profesionales para grandes eventos de la farándula de habla hispana, tal es el caso de los Premios Billboard en el que fue fotógrafo especial acreditado. Además, su trabajo es destacado en eventos sociales a los que suele asistir como parte del equipo de Somos La Revista USA. También realiza fotografías familiares: newborn, embarazos y cumpleaños.

Como profesional, la imaginación ha jugado un papel importante para él, con su cámara logra ver más allá, captar la esencia de cada idea, mezclar colores, iluminación, texturas y más para llevar a los ojos de sus clientes una foto que realmente represente lo que se busca con la pieza audiovisual.

Sobre las satisfacciones que le ha dejado su trabajo, @arevalosphotography dijo “la mayor satisfacción es la cara de felicidad de mis clientes al ver el resultado final de cada sesión de fotos”. “Además, me alegra mucho la cantidad de reseñas que me han dejado en Google y que hoy me mantienen con cinco estrellas en la plataforma”. “Estas acciones y feedback de la gente me hace darme cuenta de que estoy en el camino profesional correcto porque estos resultados dan fe de eso”.

De los desafíos a los que se ha enfrentado, Rafael Arévalo dijo “muchos desafíos han sido parte de mi camino, para mí la clave para superarlo es transformarlos en experiencias, vivirlos y disfrutarlos”. “Sé que cada reto es una nueva prueba para continuar superándome”. “Personalmente, me encanta sentirme desafiado, ya que eso me permite dar el máximo y lograr lo que la gente espera de mí”.

@arevalosphotography no solo atiende pautas en campo, asimismo cuenta con su propio estudio de fotografía profesional en el que posee todo lo necesario para atender a sus clientes con lo último en equipos de iluminación, videografía, utilería, atuendos, y más.

Para terminar, Rafael Arévalo reveló que sus proyectos a corto y largo plazo es continuar trabajando en el crecimiento de su marca, al tiempo de que es participe en el impulso de otros fotógrafos a través del trabajo en equipo.

“También deseo seguir dando a conocer que todos somos iguales, con las mismas capacidades sin importan las diferencias, lo importante está en las ganas de seguir adelante, luchando y trabajando para que la brecha de la desigualdad sea tan estrecha que pueda desaparecer”.

Redes sociales