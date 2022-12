El artista urbano ‘El Duglas’ llegó a la cima de Billboard

El artista urbano conocido como “El Duglas” platicó de su más reciente sencillo “BONITO”.

“Este tema habla de una relación de pareja que no funcionó y en donde cada uno decidió irse por un camino diferente, deseándole algo ‘bonito’ al otro”.

@elduglas conto “la canción nació en el estudio con mi productor musical Mr Vla, queríamos escribir sobre algo que les pasara a muchas personas y que pudieran sentirse identificados”.

Al hablar de los ritmos que incluyen su nuevo tema, El Duglas expresó “es una fusión de música latina con sonidos e influencias de la música electrónica europea, pero siempre marcando mi estilo”.

Sobre la grabación del videoclip, @elduglas declaró “el video de ‘BONITO’ trata de una fiesta en nombre de esas personas que ya no queremos en nuestras vidas, transmitiendo alegría y que la vida es solo una y no se debe desperdiciar ni un solo minuto luchando por relaciones que no valen la pena”. “Me encuentro muy emocionado al ver que a la semana de su lanzamiento superó las 100K de reproducciones en mi canal oficial de YouTube”.

El Duglas quien es un artista Revelación, señaló que con esta canción pretende llegar más lejos de lo que alcanzó con sus sencillos anteriores “SOLTARSE” y “BANDIDA”, los cuales lo posicionaron en las carteleras en Billboard, dándose a conocer en el género urbano marcando territorio como un artista Revelación con mucha frescura y sonidos nuevos.

Al terminar, @elduglas adelantó que después de este sencillo, pretende presentar más música en solitario y también colaboraciones sorpresas que vendrán en su primer material discográfico titulado “12 /4/ 19”, recordando con precisión la fecha en que salió de prisión.

“Tuve que ir a prisión a los 14 años y después de varios años de estar entrando y saliendo, juré por Dios y mi familia que mi vida sería totalmente diferente”, concluyó.

Redes sociales: