Adrián Santos, la historia del exitoso influencer de tecnología

Para vivir de la creación de contenidos en internet sólo se requiere aventarse, empezar y tener consistencia para subir videos sea a TikTok, Instagram, Facebook o YouTube, afirmó Adrián Santos, influencer de tecnología con medio millón de seguidores en redes sociales.

“Hay mucha gente que tiene la curiosidad de si se puede hacer dinero en redes sociales y si puedes vivir de eso. Yo creo que ya no es pregunta eso, ya hay muchos ejemplos de personas haciéndolo y me incluyo de tener la fortuna de esto que me gusta tanto y poder crear contenido alrededor de este tema, pero sí se puede”, señaló en entrevista