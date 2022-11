Falla de San Andrés será origen de gran terremoto, alertan expertos

¿La falla de San Andrés tiene que ver con sismos en México? Con un aproximado de mil 300 kilómetros, esta falla geológica encierra el riesgo potencial de un poderoso terremoto que podría destruir varias ciudades de California. “No se trata de si habrá un gran terremoto sino de cuándo ocurrirá”, dicen los geólogos que han estudiado la zona.

De acuerdo con expertos de varias universidades, la falla de San Andrés será origen del llamado ‘Big One’, un terremoto con epicentro en este lugar y magnitud superior a 9.

Esta falla de San Andrés recorre el estado de California de norte a sur, con desplazamiento entre la placa Norteamericana y la placa del Pacífico y es considerada como más temida y peligrosa del mundo.

De acuerdo con los estudios realizados por distintas universidades del mundo, la falla geológica de San Andrés es referente de tragedia, de pánico, de terror… dos factores han contribuido a esto: El devastador terremoto de San Francisco que ocurrió en el año 1906 y a que la falla abarca todo el estado de California, uno de los más poblados del mundo.

Ahora el director del Centro Sísmico del Sur de California, Thomas Jordan, advierte que está “cargada y lista para temblar”.

Jordan hizo referencia al gran terremoto en el sur de California en 1857. Una sacudida 7.9 grados en la escala de Ritcher, tras 159 años de aparente tranquilidad, para Thomas, se acerca la hora de un gran terremoto.

De acuerdo con un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en 2008, se alertó sobre un sismo de magnitud 7.8 grados con origen en la región sur de la falla de San Andrés, que podría causar más de 1,800 muertes, 50,000 heridos y 200,000 millones de dólares en daños.

¿Por qué lo llaman “Big One”?

En inglés, “Big One” se puede traducir como “el grande”.

“En California, tendemos a utilizar el término Big One para referirnos a un terremoto muy grande en la falla de San Andrés, un evento de magnitud 7,8 u 8″, declaró a medios locales Lucy Jones, sismóloga de referencia en la región.

Por su parte, el periodista Jacob Margolis, presentador de un podcast llamado The Big One, declaró a la BBC Mundo que “‘Big One quiere decir que no solo debemos considerar la magnitud del terremoto sino el nivel de daño”.

¿Cuándo ocurrirá el terremoto de San Andrés?

“La información con la que trabajamos los científicos indica que el extremo sur de la falla de San Andrés es en la que es más probable que se produzca un gran terremoto en los próximo 30 años”, señala en conversación con BBC Mundo Jennifer Andrews, sismóloga del Instituto de Tecnología de California (Caltech).

“La parte media de la falla se rompió hace unos 160 años y la parte norte en 1906, provocando el terremotos de San Francisco. La parte sur de la falla no se ha quebrado en cerca de tres siglos y sabemos que durante este tiempo la tensión se ha ido acumulando”.

Para los expertos ahora es fundamental que las autoridades se tomen en serio la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana de terremotos.

Con información de Excélsior