Qatar 2022: conoce la lista de los jugadores que se perderán el Mundial

La Copa del Mundo Qatar 2022 reúne a las selecciones más fuertes, pero algunos equipos llegan debilitados debido a la ausencia de sus figuras. Conoce quiénes son los futbolistas se perderán el Mundial.

El Mundial Qatar 2022 cuenta con la participación de las selecciones más fuertes de las diferentes confederaciones de la FIFA y, por ende, habrá enfrentamientos entre los jugadores más destacados en la actualidad. No obstante, hay futbolistas que se perderán la cita, a causa de lesiones o bajo rendimiento.

Una de las escuadras más diezmadas es Francia y, a pesar del talento individual que posee en su plantel, parece que el objetivo de ganar el título, como en Rusia 2018, será difícil de cumplir. Las más importantes ausencias están en la mitad del campo, dado que dos campeones del mundo no se recuperaron de sus problemas físicos: N’Golo Kanté, por una afección a los isquiotibiales, y Paul Pogba, por molestias musculares, quedaron fuera.

El goleador Karim Benzema, el defensor Presnel Kimpembe y el extremo Christopher Nkunku también salieron de la lista de ‘Les Bleus’, a última hora, tras presentar lesiones durante los entrenamientos. Una situación similar vivió la selección de Argentina, puesto que, al margen de la confirmada baja de Giovani Lo Celso, se comunicó que Joaquín Correa, del Inter de Milán, y Nico González, de la Fiorentina, no están al 100 % de sus condiciones.

La continuidad de las ligas en Europa hasta una semana antes de la Copa del Mundo ha sido la principal razón de estás desconvocatorias y las consecuencias siguen evidenciándose. Pese a esforzarse al máximo en su recuperación por un golpe en el peroné, sufrido en Bayern Múnich, Sadio Mané finalmente no estará en Qatar 2022 con el combinado de Senegal. En Brasil, Philippe Coutinho, de Aston Villa, no entró en la nómina por temas musculares.

Y en Marruecos, Amine Harit tendrá que ver el Mundial desde casa, luego de sufrir una grave lesión en la rodilla, a pocos días de la cita mundialista, cuando jugaba con Olympique Marsella. A la vez, por cumplir sus compromisos a nivel de clubes, aunque desde hace un regular período de tiempo, México perdió a Jesús ‘Tecatito’ Corona, Alemania a Timo Werner y Marco Reus; Inglaterra a Ben Chilwell y Reece James; Portugal a Diogo Jota; y Países Bajos a Georginio Wijnaldum.

Finalmente, también hay futbolistas que no fueron llamados a la Copa del Mundo por bajo rendimiento o decisión técnica. Por ejemplo, México no lleva a Santiago Giménez, Diego Lainez y Javier ‘Chicharito’ Hernández; mientras que Brasil, que resalta en el aspecto ofensivo, se dio el lujo de marginar a Roberto Firmino, Gabriel Barbosa y Matheus Cunha, situación que generó ácidas críticas contra el técnico Tite. En tanto, España no convocó a los experimentados Sergio Ramos, David De Gea, Kepa Arrizabalaga, Iago Aspas y Thiago Alcántara; y Ecuador se desligó de Byron Castillo, a causa de la polémica en torno a su nacionalidad. Jadon Sancho y Tammy Abraham, para el conjunto inglés; o Mats Hummels, para el representativo alemán, tampoco participarán del certamen más importante del fútbol.

¿QUÉ JUGADORES SE PERDERÁN EL MUNDIAL QATAR 2022?

Byron Castillo (Ecuador) – no convocado

Sadio Mané (Senegal) – lesión

Mats Hummels (Alemania) – no convocado

Timo Werner (Alemania) – lesión

Marco Reus (Alemania) – lesión

Karim Benzema (Francia) – lesión

N’Golo Kanté (Francia) – lesión

Paul Pogba (Francia) – lesión

Presnel Kimpembe (Francia) – lesión

Christopher Nkunku (Francia) – lesión

Philippe Coutinho (Brasil) – lesión

Gabriel Barbosa (Brasil) – no convocado

Roberto Firmino (Brasil) – no convocado

David De Gea (España) – no convocado

Sergio Ramos (España) – no convocado

Amine Harit (Marruecos) – lesión

Jesús Manuel Corona (México) – lesión

Santiago Giménez (México) – no convocado

Diego Lainez (México) – no convocado

Javier ‘Chicharito’ Hernández – no convocado

Diogo Jota (Portugal) – lesión

Georginio Wijnaldum (Países Bajos) – lesión

Joaquín Correa (Argentina) – lesión

Giovani Lo Celso (Argentina) – lesión