Cuáles son los sectores de ocio digital con mayor éxito

Internet ha crecido exponencialmente en la última década, trayendo a los internautas innumerables opciones de ocio como juegos, series o webs con artículos interesantes. El ocio digital destaca por la versatilidad de consumir el contenido en cualquier lugar, con teléfonos inteligentes o PC, y por la gran variedad de alternativas para elegir. Pero hay sectores de ocio que destacan por encima de los demás, por ello vamos a repasar cuáles son los que presentan mayor éxito.

Videojuegos online

Los videojuegos son una industria que siempre aprovecha las nuevas tecnologías para traer experiencias más realistas gráficamente y con mayores posibilidades jugables. En este sentido, Internet ha mejorado a lo largo de los años la experiencia online, como la posibilidad de disfrutar juegos multijugador con otras personas, o con funcionalidades especiales aportadas por la red. Algunos de los títulos más populares son League of Legends, Fornite, Counter Strike: GO o Call of Duty: Warzone, algunos de ellos compatibles con celular. Parte del éxito de los juegos multijugador es el formato free2play, con un acceso gratuito pero con pagos opcionales por cosméticos o para acelerar el progreso.

Portales de casino

Los casinos online también han visto catapultado su sector, sobre todo por la fiel adaptación de los juegos de salón al mundo digital. Dichos portales ofrecen juegos directamente desde navegador, es decir, sin necesidad de instalaciones previas en PC o smartphone. Algunos de los juegos más interesantes de casino son la ruleta, slots de vídeo o tómbola, cada uno de ellos con diferentes modos y temáticas. Ideales para disfrutar en momentos tediosos del día como viajando en transporte público o esperando una larga cola.

Televisión a la carta

Las plataformas de televisión a la carta como Netflix, HBO o Prime Video se han ido popularizando durante los últimos años en detrimento de la tele tradicional. Esto se debe a la flexibilidad que ofrecen para ver el contenido cuando el espectador quiera, al contrario de los horarios preestablecido de los canales corrientes. Las diferentes plataformas ofrecen series y películas propias para fidelizar a la audiencia. Aunque el éxito de este formato ha provocado que grandes nombres se sumen al sector, haciendo mermar los suscriptores de Netflix por la fuerte competencia.

Streaming y redes sociales

Dentro del ocio digital, plataformas como YouTube o Twitch son todo un fenómeno. Esto se debe a su formato único donde son los propios usuarios quienes crean contenido de diferentes temáticas como noticias, humor, videojuegos, cine, cocina o mucho más. Además, los espectadores pueden interactuar de manera directa con los creadores de contenido mediante mensajes de texto.

Por otro lado, las redes sociales también son una fuente importante de entretenimiento, donde multitud de cuentas publican contenido divertido o interesante. Algunas de las redes sociales más famosas son Facebook, Twitter o Instagram, donde millones de personas de diferentes nacionalidades participan cada día.

Ya sea en casa, disfrutando de una película, o esperando a los amigos, revisando las redes sociales, Internet presenta alternativas para todos. Un ocio digital que viaja con nosotros, permitiendo vivir experiencias en solitario o en compañía.