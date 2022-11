Un panorama general de los juegos del casino

Los casinos suelen ser parte o estar cerca de sitios turísticos como hoteles, restaurantes, cruceros y tiendas comerciales. Los juegos de azar son, sin dudas, su atracción principal. Entre los juegos más populares se encuentran el póker, el blackjack, el craps, la ruleta y las máquinas tragamonedas.

Por dentro también es posible encontrar negocios de todo tipo, bares y salas de conferencia. Algunos casinos, como los que se encuentran en Las Vegas, tienen una temática y decoración específica. Por ejemplo, el hotel New York, New York cuenta con pasajes y calles similares a los de la Gran Manzana. El hotel Venetian, por su parte, imita los canales italianos y las esculturas romanas. Entre sus largos y anchos pasillos, es posible visitar los juegos de casino. ¡Claro que esto depende de cada establecimiento!

Pero, ¿cuáles son los juegos más populares? ¿Cuándo comenzaron a ser parte de la oferta de los casinos? En este artículo haremos un panorama general de los mejores juegos de azar.

Máquinas tragamonedas

Las máquinas tragamonedas son, sin dudas, uno de los juegos más populares de los casinos. La primera máquina de este tipo se ideó en Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Su sistema era mecánico y muy rudimentario. La primera versión contaba con tres carretes giratorios con distintos símbolos, como por ejemplo, diamantes, herraduras, espadas y una Campana de la Libertad (Liberty Bell). La coincidencia entre los carretes brindaba una recompensa. Si el jugador lograba obtener las tres Campanas de la Libertad, obtenía la mayor recompensa, 50 centavos. Esta máquina logró muchísimo éxito y dio comienzo a una serie de juegos mecánicos con pago automático.

En 1963, se ideó la primera máquina tragamonedas electromecánica llamada Money Honey, desarrollada por Bally Technologies. Esta nueva tecnología logró muchísima popularidad, lo que condujo a un incremento en el desarrollo de videojuegos.

En 1978, se instaló la primera tragamonedas en video en el Hotel Hilton de Las Vegas. Si bien no logró la popularidad esperada, luego de varias modificaciones, los slots comenzaron a ser una parte fundamental de los casinos de Nevada.

Junto con el desarrollo de las computadoras personales y el alcance de Internet, las tragamonedas ya son parte de los casinos online. Hoy en día, el desarrollo de videojuegos es verdaderamente infinito. Los casinos ofrecen las modalidades físicas y virtuales, según el interés de cada jugador. El casino online ofrece una enorme variedad de tragamonedas y la posibilidad de acumular puntos, giros, bonos, y mucho más.

Hasta el día de hoy, el objetivo del juego se ha mantenido. Para ganar, es necesario hacer coincidir los carretes entre sí. Para comenzar el juego, es también necesario apostar una cierta cantidad de dinero, que muchas veces depende de cada juego.

Blackjack

El blackjack es un juego de cartas que consiste en sumar un valor de 21 puntos, o lo más próximo a ese número, sin superarlo. Cada jugador juega contra el crupier, es decir, contra la banca. El crupier debe seguir reglas fijas, por lo que no puede tomar decisiones autónomas. Siempre debe pedir una carta cuando su puntuación sume 16 o menos, y debe plantarse si suma 17 o más. Cada figura suma 10 y el As vale 11 o 1, a elección de cada jugador. Para el crupier, los Ases valen 11, siempre y cuando no se pase de 21. En caso contrario, valen 1. En una buena partida, el jugador logra conseguir el número 21 con solo dos cartas. Esto se considera blackjack, o 21 natural.

Normalmente, la mesa de blackjack es entre 4 y 7 jugadores. Cada jugador tiene un casillero en el tapete, en donde puede realizar una apuesta, antes de recibir las dos cartas de cada mano.

El blackjack forma parte de los juegos más clásicos de los casinos, y es probable que todos los casinos del mundo ofrezcan este entretenido pasatiempo.

Póker

El póker es uno de los juegos más populares del mundo. Algunos estiman que surgió en el año 969 d.C, en China. Otros indican que los persas fueron los verdaderos impulsores de este juego. Su versión moderna se popularizó cuando los colonos franceses se instalaron en Nueva Orleans. Desde entonces, la popularidad en Estados Unidos creció enormemente y se extendió a los casinos de todo el mundo. Hoy en día, el juego cuenta con una gran variedad de modalidades. Generalmente, los casinos ofrecen muchos estilos de juego. Entre ellos, está el póker tapado, siete abierto, Omaha hold’em, Texas hold’em y póker 224. Las diferencias están, especialmente, en la cantidad de cartas que se reparten y en el momento en que se tapan y destapan. También es posible jugar contra una computadora, la modalidad de póker online que se ha vuelto muy popular.

En definitiva, hay una gran cantidad de juegos en los casinos. Desde las clásicas e infalibles tragamonedas hasta el póker, la ruleta y el blackjack. ¡Dependerá del interés de cada jugador aprovechar las oportunidades de entretenimiento!