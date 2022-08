Aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Guadalajara tras explosión en turbina

Redacción

Pasajeros del vuelo 518 de Viva Aerobús, con destino a Los Ángeles, reportaron en redes sociales una explosión de un de las turbinas del avión que obligó a realizar un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto de Guadalajara.

El avión que transportaba a 120 personas, realizó el aterrizaje de emergencia la noche del pasado martes, y al final pudo descender en la pista de la terminal aérea tapatía, de donde también había partido.

A través de Twitter, la usuaria Kimberly García subió el momento y mencionó que la tripulación pensó que estaban a punto de morir y por supuesto, expresó su enfado contra la aerolínea Viva Aerobús.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS

— kimberly garcia (@kimbertothelee) August 24, 2022