Nina Guimerá: La influencer venezolana que lucha contra el Bullying en redes sociales

Daños físicos y/o psicológicos pueden ser causados por el bullying a corto, mediano y largo plazo. Cientos de fundaciones, organizaciones no gubernamentales e influencers trabajan a diario en la prevención y lucha contra los abusos a nivel verbal o físico.

Una de los influencer que diariamente batalla contra el bullying es la venezolana Nina Guimerá, quien a través de sus cuentas en las redes sociales difunde contenidos que educan a niños, padres y maestros. Debido a la crisis económica y política de Venezuela, Guimerá emigró hace 6 años a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor calidad de vida para ella, su hija de 14 años y el resto de su familia. La influencer se instaló en Atlanta en donde también ayuda a extranjeros a solucionar problemas legales de migración y les orienta a cuidar sus finanzas, todo esto por medio de sus videos que poseen un tono humorístico.

Nina Guimerá se unió a la cruzada en contra del bullying luego de ser víctima, comentó que “cuando llegas a un número de seguidores existe un grupo de personas que no aceptan lo que eres y emiten comentarios negativos, eso me llevó a una crisis depresiva, que originó en mí un cuadro de obesidad. En mis redes habían personas que me hacían daño, que me hacían bullying y trate de manejarlo como adulto”.

El Centro Nacional de Bullying de los Estados Unidos identifica el ataque sufrido por la influencer venezolana como ciberbullying, el cual se basa en “el uso de medios de comunicación digitales para causar molestia, tristeza o miedo de forma intencional y repetida. Usualmente, este tipo de acoso persigue a sus víctimas en el mundo digital”. Guimerá se realizó un procedimiento bariátrico para mejorar su salud, la cual se había visto afectada por el cuadro de obesidad y la depresión.

Tras la operación la influencer venezolana entendió que los abusadores utilizan cualquier pretexto para hacer bullying. “Eso es lo que explico a través de mis redes y por eso he tenido un crecimiento grande, porque además de hacer contenido con humor para educar acerca del bullying, estoy incluyendo muchos temas interesantes como la ayuda alinmigrante y servicios legales”, puntualizó.

El suicidio de un adolescente a causa del bullying en la ciudad de Austin, Texas, marcó la vida de Nina Guimerá, siendo otra de las razones que la impulsó a dedicarse a luchar en contra del acoso y abuso hacia las personas, labor que le llevó a ser vocera y embajadora de la National Voices for Equality, Education and Enlightenment, una organización sin fines de lucro que se dedica a la educación de niños, padres y maestros para que puedan sobrellevar el bullying y sus consecuencias.

Guimerá recomienda trabajar en el autoestima de los niños y jóvenes a través de actividades recreativas y charlas que los empoderen, “que nuestros hijos sepan que nadie tiene el poder de hacerlos sentir mal o menos”.

Quienes desean recibir orientación, apoyo y consejos para superar o prevenir el bullying pueden seguir a Nina Guimerá en sus redes sociales, quien ya acumula más de 357 mil seguidores en su cuenta de Instagram @ninaguimera, en TikTok su usuario @ninaguimera supera los 160 mil seguidores, mientras que en Facebook y YouTube Guimerá tiene otros miles de suscriptores.