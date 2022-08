¡Roberto Jaramillo, Uno de los creadores de contenido que no te puedes perder!

Nunca escuchar a las personas negativas al emprender un proyecto, es la premisa con la cual Roberto Jaramillo, conocido en redes sociales como Roberto TV, ha transformado sus pasiones en la realización del sueño de convertirse en actor.

“Cree en lo que estás haciendo, vive tu proceso y ten paciencia porque nadie te va a regalar nada, es como ir al gimnasio todos los días para que dentro de seis meses puedas estar orgulloso de tu cuerpo”, señaló en entrevista el venezolano, quien debutó como actor en la película Simon The Film, largometraje que se encuentra en etapa de postproducción.

El camino para cumplir sus metas como creador de contenidos inició en Estados Unidos tras haber dejado su país, donde estudió administración de aduanas y contaduría pública, pero debido a la situación política y económica decidió dejar la empresa que tenía en su país natal para emigrar a un nuevo país e iniciar desde cero.

“Yo en Venezuela tenía una empresa, una firma de contadores y a pesar de que la situación del país estaba decayendo año tras año, no era millonario pero tampoco estaba en la pobreza, pero la situación del país estaba cada vez peor”, contó.

También en Venezuela incursionó en el fisicoculturismo y ahí fue donde entendió que las redes sociales existían y lo importantes que eran para el mundo en ese momento.

“En el 2016 yo decido venirme a Estados Unidos porque la situación estaba precaria en mi país y no venía con las ganas de quedarme, pero a los 5 meses decido quedarme e intentarlo, empezar de cero en un país nuevo”, narró.

Su llegada a Estados Unidos no fue sencilla, pues buscó oportunidades sin éxito en Miami y en Middletown, Ohio, antes de trasladarse a Nueva York, donde estuvo cuatro años y encontró estabilidad y proyectos que le ayudaron a encajar mejor.

“En el año 2018, cansado de los trabajos tan fuertes como son los restaurantes, construcción, delivery, que son trabajos pesados que uno no puede hacer por tanto tiempo, después de un año sentía que tenía algo cómico en mí, yo siempre supe que yo era una persona que hace los chistes, que aprovecha cualquier situación para improvisar, yo siempre he sido así”, contó.

Fue así como decidió incursionar en las redes sociales, y tras varios meses de trabajo comenzó a tener éxito con videos de comedia con los que logró crecimiento orgánico de sus seguidores.

“Descubrí que tengo esta pasión por hacer los videos de comedia, esa pasión hizo que yo buscara algunos castings para hacer películas y en el año 2020 tuve la oportunidad de hacer un casting para una película que va a salir a principios del año que viene que se llama Simon the Film, es una película que cuenta la historia de los venezolanos que se vienen a Estados Unidos que fueron perseguidos políticos y vienen a buscar un mejor futuro”, dijo.

La película está en postproducción en Hollywood, es dirigida por Diego Vicentini y protagonizada por Christian McGaffney.

Vicentini publicó que estaba buscando una persona morena y difundió la foto de un muchacho, por lo que los amigos de Roberto Jaramillo lo invitaron a participar.

“Yo pensaba que era muy difícil que uno escribiera un mail y le dieran la oportunidad, el último día de las inscripciones para el casting mi hermana me recuerda y yo lo que hice fue decirle a mis seguidores que fueran a ese post y me etiquetaran, y la gente me apoyó y fueron como 6 mil personas a comentar el post del director. El director me contactó y me preguntó: Quién eres que me spameaste la cuenta”, recordó.

Ese contacto le dio la oportunidad de revelarle al director de cine que quería ser actor, y pudo participar en el casting vía Zoo, “El casting fue peleado, había otras personas talentosas, pero estaba mentalizado de que iba a caer, en el libreto había unas tomas sin camisas y yo me había puesto con un físico como de Avengers”, dijo.

En marzo de 2021 pudo conocer personalmente a Vicentini, y tras la química generada entre ambos se ganó el papel.

“Cuando me dan la oportunidad no podía creer que iba a estar en una producción de cine tan importante. Me preparé mucho y me aprendí todo, fue un reto grandísimo pero gracias a dios cuando dicen acción, para mi no siento más nada, y la acción está en el personaje”, comentó.

“Es una de las experiencias más espectaculares que he tenido en mi vida. Han pasado muchas cosas desde que terminó la película y he escuchado muchos comentarios positivos de la película y de mi actuación y eso me tiene súper ansioso”, indicó.

Roberto TV descubrió su pasión por la actuación al comenzar a hacer videos de comedia para redes sociales.

“Fuimos aprendiendo poco a poco la importancia de tener un micrófono, la iluminación, la calidad de la cámara, los ángulos de las tomas, la continuidad de una escena, para mi eso fue un aprendizaje muy empírico, y todo lo aprendí a los golpes, pero me encantó esa experiencia”, señaló.

Su estilo de comedia la define como “realista”, ya que evita hacer humor a costa de otros.

“Desde el principio he trabajado solo, yo edito los videos, los produzco, escribo mis ideas, hago prácticamente todos mis personajes. En Nueva York no había muchos creadores de contenido venezolanos entonces me acostumbré a hacer todo mi contenido yo solo y ahora aquí en Miami he hecho algunas colaboraciones y estoy a punto de hacer un equipo, ya tengo un camarógrafo y voy creciendo poco a poco”, contó.

También atiende a clientes a los que les produce y dirige videos publicitarios, pues descubrió su facilidad para escribir ideas, aunque nunca tuvo una preparación para crear guiones.

“Me encanta escribir, nunca he investigado cómo se hace un guión, pero me pongo a escribir y fluyen las ideas, que a veces son malas y a veces son buenas, pero me encanta crear contenido a marcas y a empresas para que tengan una publicidad distinta”, dijo.

En el futuro, Roberto TV desea seguir el ejemplo de su ídolo, el actor estadounidense Wayne Johnson, The Rock.

“Así es como me visualizo, siento que tengo con qué, en todos sus personajes, cuando necesitan un tipo gigante, es él. Así me veo yo, como un venezolano gigante, que puede llegar a un físico como el de La Roca, que cuando necesites un tipo latino gigante llamale a Roberto TV”, señaló.

En su futuro se ve como actor de tiempo completo, aunque no descarta continuar en la comedia, ya que también ha incursionado en la disciplina del stand up comedy.

Instagram: @elrobertotv