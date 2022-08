Amber Heard vende su casa en California para saldar deuda con Johnny Depp

De acuerdo a la información del sitio web TMZ, la actriz Amber Heard decidió vender su casa en ubicada en Yucca Valley, en San Bernardino.

Según la empresa especializada en bienes raíces, Zillow, Heard vendió la propiedad por 1,050,000 dólares a mediados de julio.

Esta propiedad habría sido comprada en 2019 por tan solo 570 mil dólares a través de un fideicomiso anónimo que, supuestamente, tiene vínculos con la actriz de Aquaman.

Go inside Amber Heard’s Yucca Valley retreat. For more photos and info: https://t.co/mZGeyCItyj pic.twitter.com/2IYnJJkT46

— Dirt (@DirtDotCom) June 1, 2022