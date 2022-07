5 tips para administrar mejor la quincena

Redacción

Después de que en la primera quincena de julio el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 8.16% a tasa anual, el nivel más alto reportado desde enero del 2001, es muy importante que planifiques mejor tus gastos.

1. Primero pagar los gastos corrientes

Al recibir nuestra esperada quincena lo primero que debemos hacer es pagar los llamados gastos corrientes: renta, agua, luz, internet, gas, etc. Al liquidar todos estos gastos fijos evitarás endeudarte y tendrás mayor claridad de cuánto te queda para gastar.

Seguro te ha pasado, nos depositan y lo primero que hacemos es comer en la calle, salir de fiesta o comprarnos algún gustito. ¡Error! Lo primero que debemos de hacer es cumplir con el punto uno para después poder gastar en lo que nos gusta sin remordimientos.

2. Organización es primordial en la quincena

La planificación es una cualidad que si no la tienes la puedes ir trabajando. No es necesario tener un documento en excel o ser contador, en una libreta puedes anotar tus gastos mensuales o quincenales y hacer un comparativo con tu sueldo para definir y priorizar entradas y salidas de dinero. Hacer las compras de manera organizada y con planificación, te va a permitir buscar en qué lugares puedes encontrar las mejores ofertas.

3. Compara los precios

Hoy más que nunca no se debe tomar una decisión de compra hasta que se haya comparado precios y calidad. En el comparativo, siempre se debe considerar plataformas de comercio electrónico confiables, ya que en ocasiones suelen tener una amplia gama de productos y marcas, y con frecuencia son más económicas que si acudes a comprarlas a tiendas físicas. Llegó la hora no sólo de realizar menos compras, sino también de optar por aquellos productos que ofrecen una calidad y características similares, pero con un precio sensiblemente menor.

4. Piensa, luego gasta

No te precipites en gastar en la primera oferta, promoción o gusto que te quieras dar. Detente un momento y pregúntate: ¿realmente necesito esto? Si gastó en esto ahora ¿no me afectará en mis finanzas al final de quincena? Esta reflexión te ayudará a no tener estos gastos imprevistos.

5. Guarda las tarjetas

En las últimas semanas se ha detectado que los mexicanos están usando sus tarjetas de crédito para cubrir gasto corriente y no para adquirir bienes duraderos, como es recomendable.

Sin embargo, la tarjeta de crédito no es dinero extra, sino un ingreso futuro del cual dispones en el presente.