Te explicamos por qué se le llama peso al dinero en México

Redacción

El peso se divide en 100 centavos, representados por el signo ¢. El código ISO 4217 actual para el peso es MXN; antes de la revalorización en 1993, se utilizó el código MXP.

En América conquistada por España se usó por primera vez una moneda de plata denominada peso, equivalente a 8 reales, en 1536. Su peso era de 27 gramos (una onza) y ley 0,92 o sea que tenía un 92 % de plata pura.

En México surgió en 1535, cuando fue fundada la Casa de Moneda. La primera moneda que se acuñó contenía 27 gramos y medio de plata y fue llamada Real de a ocho o peso duro, el cual dejó atrás la moneda de poca calidad que se impuso anteriormente.

Puedes leer: Antiguas monedas de veinte pesos se venden hasta en 20 mil pesos

El origen del nombre de “peso” proviene de cuando no existían monedas para realizar las transacciones, y los pagos se hacían “al peso” de una unidad de metales, mediante una balanza. Esta unidad de medida era llamado “peso de oro” de forma común. Sin embargo, un texto de Juan Nepomuceno Almonte, “Guía de Forasteros y repertorio de conocimientos útiles”, editado en 1852, establece los primeros trazos históricos del por qué a la moneda mexicana se le denominara peso.

“La Casa de Moneda de México es uno de los establecimientos que en todos tiempos han llamado la atención de los estranjeros (sic) y que ha sido célebre en todo el mundo, por la prodigiosa cantidad de metales preciosos que en ella se han acuñado. Hasta catorce años después de la conquista, es decir, hasta el año 1535 no se conoció en México otra moneda, que la labrada en España; más como la que venía no bastaba para el comercio en sus diferentes cambios, se valían de plata sin labrar, haciendo piezas pequeñas de un peso convenido, y de aquí viene el nombre de pesos que antes no se conocía en la moneda”.